Adam Silver, patron de la NBA : « La règle des 65 matchs fonctionne »

Suite à la blessure récente de Cade Cunningham, qui pourrait le priver de plusieurs récompenses de fin de saison malgré une campagne calibre MVP, la règle des 65 matchs est plus que jamais remise en question. Mais Adam Silver, le patron de la NBA, pense qu’elle remplit sa fonction.

Pousser les joueurs à jouer plus afin de lutter contre le load management, voici la première raison qui explique pourquoi la règle des 65 matchs a été implantée à travers la ratification du nouveau CBA en 2023.

Trois années plus tard, elle fait tellement polémique que le syndicat des joueurs a demandé à la NBA de l’abolir ou du moins la réformer. Un pas qu’Adam Silver ne semble pas prêt à franchir.

« Nous avons toujours su que lorsqu’on trace une ligne, quelqu’un se retrouvera forcément de l’autre côté », a déclaré le commissionnaire de la NBA mercredi, via The Athletic. Cela peut sembler injuste dans ce cas précis. Cade Cunningham est un joueur incroyable. Je suis désolé qu’il soit blessé et j’ai hâte de le revoir sur le terrain, mais nous devons aussi garder à l’esprit que, dans la mesure où un joueur n’est plus éligible, un autre joueur sera alors sélectionné dans l’équipe All-NBA et prendra sa place. Je ne suis donc pas prêt à affirmer que cela ne fonctionne pas. Je pense que cela fonctionne. »

Le point central du débat, c’est de savoir comment juger de l’efficacité de cette règle.

Est-ce qu’on peut dire qu’elle fonctionne simplement si elle pousse les joueurs à jouer plus ? Peut-être que la réponse est oui.

Si cela est difficile à quantifier, on voit par exemple que des superstars comme Nikola Jokic et Victor Wembanyama enchaînent les matchs depuis leurs blessures pour rester éligible aux awards de fin de saison. Jokic a joué 25 rencontres sur 25 depuis fin janvier, tandis que Wemby a joué 46 matchs sur 49 depuis mi-décembre. Sans la règle des 65 matchs, probablement que les Nuggets et les Spurs auraient ajouté quelques jours de repos afin de faire souffler leur MVP.

Adam Silver said the NBA’s 65-game rule is working. The NBPA said it should be reformed and is readying a proposal it will make to the NBA to do just that.

Silver: « I’m not ready to stand here saying I don’t think it’s working. I think it is working. »https://t.co/ON07ZP35ji

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) March 25, 2026

D’un autre côté, est-ce qu’on peut dire que cette règle fonctionne si – dans le même temps – elle créée d’autres problèmes ?

En obligeant les joueurs à jouer 65 matchs (sauf exceptions) pour être éligible aux NBA Awards, certains d’entre eux vont se forcer à être sur le terrain malgré des pépins physiques, pouvant ainsi aggraver une blessure déjà excitante. On parle notamment de joueurs qui sont en course pour décrocher un gros bonus dans leur contrat, pouvant être lié directement aux récompenses individuelles de fin de saison (All-NBA Team, MVP, DPOY). Exemple concret : Tyrese Haliburton en 2023-24, qui a joué malgré un bobo aux ischios pour rester éligible à une extension maximale en sortie de contrat rookie (la différence s’élevait à 40 millions de dollars !).

Autre dérive : en rendant inéligibles les joueurs ne jouant pas 65 matchs, on risque de se retrouver avec des All-NBA Teams qui ne sont pas forcément représentatives du niveau réel des joueurs (avec les conséquences financières qui vont avec), voire même des MVP / DPOY par défaut. Certes, comme le dit Silver, si un joueur n’est plus éligible, c’est un autre qui prendra sa place. Mais est-ce vraiment pertinent de ne pas voir Cade Cunningham dans une All-NBA Team parce qu’il n’a joué que 61 matchs au lieu de 65, et d’avoir à la place un joueur qui a réalisé une saison bien moins bonne que la star des Pistons ? La réponse est non.

Vous l’avez compris : si la règle des 65 matchs semble remplir sa fonction première, elle est imparfaite et demande sans doute quelques ajustements pour remédier aux nouveaux problèmes qu’elle a créés. Affaire à suivre.

Quelques éléments de contexte :

🔸 La NBPA avait approuvé la mise en place de la règle via la ratification du nouveau CBA en 2023

🔸 Cette règle a surtout été mise en place pour lutter contre le load management

🔸 Depuis 2000, aucun joueur n’a été MVP sans jouer min. 66 matchs https://t.co/Ojbem1BmEb

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 25, 2026

Pour aller plus loin :