La folie des Playoffs 2026 arrive en NBA, et à cette occasion on a décidé de faire les choses en très grand : pas 1, pas 2 mais bien 3 NBA Viewing Parties vont avoir lieu avec TrashTalk, Unibet et la NBA ! Un Big 3 à Lille, Bordeaux et Paris, trois événements immanquables pour tout fan de basket qui se respecte.

C’est un classique, un rendez-vous exceptionnel, et il est de retour directement chez vous.

Après deux années passées exclusivement à Paris pour vivre la folie des Playoffs en NBA, on est allés à Lyon et Marseille en 2025 et on a souhaité continuer notre tour de France pour ravir tous les fans de NBA : Lille, Bordeaux, on arrive !

Le Grand Rex de Paris, le Casino Barrière de Lille, le CGR le Français de Bordeaux, trois salles somptueuses qui vont rayonner de basket et d’affrontements épique en avril.

Ce sont donc 3 soirées uniques qui vont vous être proposées, afin de partager notre passion ensemble autour de la NBA, devant un écran géant de chez géant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

C’est quoi cette Viewing Party NBA avec TrashTalk ?

Entièrement animée par la Team TrashTalk, cette soirée permettra d’assister (à confirmer) à 2 matchs de Playoffs NBA en direct.

Mais quels matchs ? Et bien on ne peut pas encore le savoir !

Ce qu’on sait, c’est qu’en général les 2 affiches sont prévues à 19h et 21h30, à la fois pour le samedi 18 avril à Lille, le samedi 25 avril à Bordeaux et le dimanche 26 avril à Paris !

En mode back to back to back, avec un déroulé qui a fait ses preuves et vous réservera encore quelques surprises…

Un Pregame Show 5 étoiles sur scène, présenté par TrashTalk, pour lancer la soirée à 18h. Participation du public, des invités sur place, du trashtalking à foison, des pronostics en live avec Unibet, des quiz avec des cadeaux en mode 25 décembre sous le sapin,…

Puis les matchs de Playoffs NBA diffusés en direct, avec la possibilité d’échanger tous ensemble aux différents endroits proposés par le Grand Rex, le Casino Barrière et le CGR le Français, avant de se quitter sur les coups de minuit en rentrant chacun sagement chez soi.

À l’heure actuelle, entre la folie des jeux de classements et l’approche des Playoffs, impossible de déterminer de quel match il s’agira. Mais dès qu’on aura l’info, évidemment, vous serez tenus au courant !

Ce qui est sûr, c’est qu’il y a 100% de chance que ce soit du gros match ultra-intense de Playoffs car les plus grandes stars seront au rendez-vous.

17h : ouverture des portes de la salle

18h : Pregame Show XXL

19h : diffusion de match de Playoffs en direct

00h : fin du game, retour à la maison…

﻿

Comment obtenir ses billets ?

La billetterie sera ouverte ici ce jeudi 26 mars à 18h.

Le tarif unitaire pour cette soirée est de 30€.

La limite de billets ajoutables dans son panier sera de 4 billets. Donc si vous avez prévu de vous ramener avec toute votre équipe, le staff et les kinés, organisez-vous en amont !

Pour obtenir ses billets, vous n’aurez qu’à choisir la soirée à laquelle vous souhaitez participer :

Vérifiez que vous avez bien choisi Paris ou Lille ou Bordeaux avant de valider votre panier

Venez au trois soirées si vous en avez la possibilité, mais les Lillois et les Bordelais vérifiez bien que vous avez pas réservé le Grand Rex par erreur…!

Important : l’événement étant présenté par Unibet, il sera réservé aux fans de 18 ans et +.

Dans quelles salles auront lieu les soirées ?

Trois salles, une seule ambiance, et elle promet d’être électrique !

Le Grand Rex, un des cinémas les plus mythiques… au monde.

Le Casino Barrière, un théâtre splendide et chaleureux comme le Nord.

Le CGR le Français, la plus belle salle de toute la Gironde selon de sources sûres.

2500 places à Paris, 1200 à Lille, 500 à Bordeaux, des sièges hyper confortables pour passer une soirée au top, et la sensation de vivre un moment hors du temps avec des passionnés de NBA.

Ces trois salles sont plutôt bien situées dans leurs villes respectives, non loin des deux gares du côté de Lille, en plein centre ville à Bordeaux, et au coeur de Paris pour le Grand Rex !

Un accès facile, des accès PMR sur place, de la place au niveau des genoux et de belles lumières pour se projeter dans l’ambiance unique des Playoffs NBA.

Tarif unitaire pour la soirée : 30€ par personne

30€ par personne Diffusion : 1 écran géant large pour en prendre plein les yeux

: 1 écran géant large pour en prendre plein les yeux J’ai soif : boissons sur place

: boissons sur place J’ai faim : snacking sur place

GRAND REX (PARIS) :

Capacité : 2500 places

2500 places Adresse : 1 boulevard Poissonnière, 75002 Paris

CASINO BARRIÈRE (LILLE) :

Capacité : 1200 places

1200 places Adresse : 777 Pont de Flandres, 59777 Lille

CGR LE FRANCAIS (BORDEAUX) :

Capacité : 500 places

500 places Adresse : 9 Rue Montesquieu, 33000 Bordeaux

_____

Ce qu’il vous reste à faire ? C’est très simple. Soyez au taquet ce jeudi 26 mars, à 18h00. Les places vont partir très… très vite. Les trois soirées NBA de l’année sont à venir, proche de chez vous. Alors organisez-vous, en solo ou entre potes. Réservez les dates du 18, 25 et 26 avril, prenez les billets dès l’ouverture ce jeudi, retrouvez-nous sur place dans un mois pour 3 événements historiques. Can’t wait !