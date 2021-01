Yogi Ferrell de retour en NBA : Cleveland continue de collectionner les meneurs comme des cartes… Yogi-Oh

Yogi Ferrell s’accroche à son rêve de NBA et signe pour 10 jours aux Cavaliers. La franchise avait 40 meneurs en début de saison mais il n’y en a plus un seul debout, c’est le moment de cartonner pour Yogi.

Les temps sont durs en NBA entre les blessures et les cas de Covid qui obligent les équipes à improviser en ce début de saison. C’est le cas des Cleveland Cavaliers qui ont jeté leur dévolu sur Yogi Ferrell pour pallier les absences de Colin Sexton, Darius Garland, Matthew Dellavedova, Dante Exum, Mark Price et évidemment celle de LeBron James depuis 2018. Cleveland s’est ainsi vu offrir une hardship exception par la Ligue, qui lui permet de dépasser la limite maximum de quinze joueurs dans le roster quand plus de quatre joueurs de l’effectif sont blessés ou malades pendant plus de deux semaines.

Le meneur non-drafté de 1m83 va donc retrouver les parquets de la Grande Ligue un an après une expérience ratée du côté de Sacramento la saison dernière. Ferrell ne s’était jamais vraiment imposé dans la rotation d’une triste équipe des Kings, ne jouant que 10 minutes par match pour des moyennes de 4,4 points, 1,4 assist et 1 rebond. Yogi Ferrell veut ainsi profiter de cette opportunité, qui sonne déjà comme celle de la dernière chance, pour montrer qu’il a toujours sa place en NBA, comme il l’a expliqué au micro de Chris Fedor de Cleveland.com.

« Je suis juste reconnaissant d’être de retour et j’étais prêt pour cela. J’aborde cette opportunité comme si je n’avais rien à perdre. Je veux juste rentrer sur le terrain et tout donner pour n’avoir aucun regret. »

Pour sa première sous le maillot des Cavs la nuit dernière, Ferrell a été plutôt correct avec 9 points, 1 assist, 2 interceptions et 1 contre, tout ça en 17 minutes de jeu. Pas mal pour un joueur qui n’avait plus joué un match professionnel depuis le 13 août 2020. Pas assez néanmoins pour éviter la défaite face aux terribles Grizzlies de Tyus Jones. Les Cavs n’ont donc plus qu’à prier pour que Ferrell évite les blessures car le marché des meneurs se restreint de jour en jour, et si c’est pour revoir Emmanuel Mudiay sur un parquet NBA, non merci.

Les Cavaliers pourront donc compter sur Yogi Ferrell pour 10 jours minimum et pourquoi pas plus si la cohabitation entre le joueur de 27 ans et la franchise de l’Ohio se passe bien. Le retour ou non à la compétition du reste des meneurs des Cavs sera néanmoins le facteur déterminant dans l’avenir de Ferrell à Cleveland.

Source texte : Cleveland.com