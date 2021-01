Kyrie Irving toujours absent pour raisons personnelles : Uncle Drew a activé le mode avion, merci de laisser un message

Pendant que la NBA fait ce qu’elle peut pour lutter contre le COVID, Kyrie Irving n’a plus joué depuis une bonne semaine, et ce n’est pas à cause du protocole sanitaire de la Ligue. En effet, Uncle Drew est absent pour raisons personnelles et on n’a toujours pas de nouvelles du bonhomme…

Ça commence à devenir limite inquiétant là. Déjà absent lors des trois derniers matchs face aux Sixers, aux Grizzlies et au Thunder, Kyrie Irving ne fera pas son retour ce mardi dans le match opposant les Nets aux Nuggets à Brooklyn. La nouvelle a été annoncée par Tim Bontemps d’ESPN et la raison de son absence est toujours la même : raisons personnelles. Aujourd’hui, on ne sait pas ce qu’il y a derrière, et le mystère autour d’Uncle Drew grandit de jour en jour, lui qui ne s’est pas exprimé publiquement depuis le début de son absence. Même son coach Steve Nash ne peut pas dire à quel moment Kyrie rejoindra le groupe, il est obligé de faire avec alors que son équipe de Brooklyn reste sur deux défaites sans Uncle Drew, pour un bilan global de cinq victoires pour six défaites. Le grand pote d’Irving, Kevin Durant, a lui simplement déclaré que la franchise new-yorkaise « supportait Kyrie à 100% », sans rien ajouter de plus. Bref, les Nets sont dans le flou actuellement par rapport à leur meneur de jeu et veulent clairement garder cette affaire dans la sphère privée. Forcément, tout cela met Nash et les Nets dans une position assez inconfortable car les questions et les spéculations concernant les raisons de son absence se multiplient.

Au vu du timing de l’absence d’Irving, on se dit qu’elle est peut-être liée aux événements de Washington ainsi qu’à l’annonce du procureur général de Kenosha la semaine dernière concernant l’affaire Jacob Blake, dans laquelle les policiers impliqués ont échappé à toutes poursuites judiciaires. En effet, la première absence d’Irving date du 7 janvier, soit un jour après la prise d’assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump, qui a eu lieu quelques heures après la décision de l’affaire Blake. C’est d’ailleurs ce qu’a avancé il y a quelques jours Jason Dumas de KRON4 News, qui vient d’ajouter que Kyrie Irving serait actuellement en mode avion. On se rappelle que Kyrie s’était positionné contre la reprise de la saison dans la bulle de Mickey il y a quelques mois, déclarant « qu’il était prêt à tout abandonner pour lutter contre les injustices sociales et le racisme systémique ». Dans notre costume d’enquêteur à deux balles, c’est l’hypothèse qui possède le plus de sens, même si on va éviter de tirer des conclusions car au final, on ne sait pas grand-chose sur les vraies raisons de l’absence d’Irving. Quand il va réapparaître, que ce soit demain, dans une semaine ou dans quatre mois, Kyrie donnera sa version des faits et on devrait alors être fixés, même si Uncle Drew peut très bien décider de ne pas se justifier du tout. En tout cas, tant qu’il ne fera pas son retour, ça va causer, et certains continueront à dire qu’il devrait être sur le terrain vu le salaire qu’il possède. Ça va d’autant plus causer qu’une vidéo vient de fuiter avec Kyrie fêtant l’anniversaire de sa sœur et son père (nés le 12 janvier) dans une soirée, ce qui pourrait mal passer aux yeux de la Ligue vu le contexte actuel de pandémie, même si cette vidéo pourrait très bien être ancienne. Prudence donc, vaut mieux éviter tout jugement étant donné l’incertitude qui règne autour d’Irving, mais ça serait quand même une bonne chose d’avoir une explication à un moment donné.

C’est toujours le grand mystère autour de Kyrie Irving, et les Nets vont continuer à devoir se débrouiller sans lui, au moins pour un match de plus. Et si Steve Nash ne s’inquiète pas concernant le niveau de son meneur à son retour, on imagine qu’il aimerait bien le revoir sur les parquets assez vite vu les résultats actuels de Brooklyn.

Source texte : ESPN / KRON4 News

For those who have been asking… I’ve been told that Kyrie is “off the grid.” Not much to report. https://t.co/0l9PbLotpr — Jason Dumas (@JDumasReports) January 11, 2021