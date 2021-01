Saison NBA 2020-21 : va-t-elle continuer, doit-elle continuer ? Apéro TrashTalk

Après l’épisode réussie de la bulle, la NBA est aujourd’hui face à un tout autre défi : faire une saison en pleine pandémie, en dehors de la protection de Mickey. Un défi qui semble de plus en plus chaud tant le COVID gagne du terrain en ce moment. Fallait qu’on en parle.

La saison NBA 2020-21 a repris depuis trois semaines et le virus qui sévit partout dans le monde n’a pas épargné la Grande Ligue. Plusieurs joueurs testés positifs, un paquet d’autres qui ont été isolés car cas contact et donc plusieurs matchs qui ont été reportés. D’un côté, la NBA s’y attendait mais de l’autre, la situation semble de plus en plus compliquée à gérer. Alors forcément, on se pose tous beaucoup de questions : est-ce trop risqué ? Quel niveau de jeu avec autant de joueurs absents ? Ça ira mieux en février ? Peut-on continuer ainsi ? Pour l’instant, la NBA a bien l’intention de poursuivre sa saison, même si elle sent bien qu’il faut s’ajuster et potentiellement renforcer les protocoles sanitaires afin de pouvoir mieux contrôler ce foutu COVID. Reste à voir si c’est vraiment possible…

L’apéro du soir n’est pas le plus festif, mais la question est aujourd’hui inévitable. La saison NBA va-t-elle continuer ? La saison NBA doit-elle continuer ? On se pose pendant une bonne demi-heure pour discuter de tout ça.