La course aux Playoffs : les Wizards valident leur ticket pour le play-in, une phrase qui vous coûtait l’asile en février

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

Bonne opération du jour – Jazz, Wizards, Mavericks, Warriors et Grizzlies : c’est fait, les Wizards valident enfin leur ticket pour le play-in en s’élevant devant les Cavaliers. Une victoire décrochée dans le troisième quart-temps avec un joli run en réaction à une tristounette première période. De leur côté, Grizzlies et Warriors s’imposent tous deux dans le money time et se donnent rendez-vous dimanche soir pour décider laquelle des deux franchises occupera la position préférentielle de la huitième place avant le début du play-in. Ceci étant, c’était mieux de gagner et c’est chose faite. Le Jazz balaie le Thunder et s’offre l’occasion de valider sa première place dimanche soir face aux Kings. Enfin, les Mavericks écartent les Raptors et conservent une cinquième place synonyme de onnesaitpastropquoi. Oui, c’est un gros bazar.

Mauvaise opération du jour – Bulls : ici aussi c’est officiel, les Bulls ne participeront pas au Playoffs cette saison. La victoire de Washington écarte définitivement la bande de Zach LaVine d’une postseason. Concernant la défaite des Clippers, on ne saurait pas dire si c’est une mauvaise chose tant Tyronn Lue a benché tous ses cadres. Les Angelinos semblent vouloir éviter les Lakers du Bron et préfèrent chuter à la quatrième place pour affronter la Doncicherie. C’est une supposition, mais 40 minutes de Jay Scrubb ça va deux secondes.

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Knicks – Hornets

19h: Pacers – Lakers

19h : Nets – Bulls

20h : Spurs – Suns

20h : Wolves – Celtics

2h : Bucks – Heat

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Celtics, Hornets, Pacers ou Wizards

Nets – Celtics ou Hornets

Bucks – Knicks

Hawks – Heat

Play-in tournament : Celtics – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Lakers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Suns – Lakers ou Warriors

Nuggets – Blazers

Clippers – Mavericks

Play-in tournament : Lakers – Warriors et Grizzlies – Spurs