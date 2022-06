Seule équipe NBA avec le Jazz à chercher un nouveau coach après le désistement en dernière minute de Kenny Atkinson, les Hornets semblaient se diriger vers l’expérimenté Mike D’Antoni pour reprendre l’équipe. Mais un autre nom vient tout juste de débarquer dans les rumeurs. Un nom bien connu à Charlotte puisqu’il s’agit de… Steve Clifford.

L’ancien coach des Bobcats/Hornets va-t-il faire son grand retour à Charlotte ? Si l’on en croit l’insider Marc Stein, c’est un scénario qui prend de plus en plus d’importance en Caroline du Nord. Clifford serait effectivement dans les petits papiers du proprio Michael Jordan pour prendre les commandes des Frelons après le licenciement de James Borrego et la magnifique marche arrière réalisée par Kenny Atkinson le week-end dernier. On l’avait dit dans notre dernier papier sur le sujet, attention à ne pas exclure l’arrivée d’un candidat surprise malgré le statut de favori entourant Mike D’Antoni, finaliste avec Atkinson. Et bah le voici en la personne de Clifford. Ce dernier coche plusieurs cases : déjà, il possède l’expérience que recherchent aujourd’hui les Hornets, eux qui ont envie de retrouver au plus vite les Playoffs après six années d’absence et deux éliminations consécutives au play-in tournament. Steve possède treize saisons NBA en tant qu’assistant coach sur son CV et surtout huit en tant que head coach entre 2013 et 2021. Huit saisons durant lesquelles il a connu les Playoffs à quatre reprises, un ratio pas dégueu quand on sait qu’il n’a jamais eu sous la main de grandes machines de guerre à Charlotte et Orlando. Ensuite, Clifford a l’avantage de connaître la maison puisqu’il a quand même passé cinq saisons en Caroline du Nord avec Kemba Walker avant de se faire dégager en 2018. Une fin pas très glorieuse mais qui ne remet visiblement pas en question l’impression qu’il a pu laisser chez les Hornets durant son passage.

Sous les ordres de Clifford, l’équipe de Charlotte avait terminé à trois reprises dans le Top 10 de la Ligue à l’efficacité défensive entre 2013 et 2016, avec même une pointe à la sixième place. Clairement, Steve est réputé pour sa capacité à imposer une vraie discipline à ses équipes en défense, Orlando ayant ensuite profité de son expertise pour faire un jump dans ce secteur-là. Ça tombe bien, les Frelons ont bien besoin de quelqu’un capable de resserrer la vis dans leur propre moitié de terrain. Les Hornets sont fun à voir jouer et ça attaque dans tous les sens, mais ça prend quand même une valise de points à chaque match ou presque : 22e defensive rating de la Ligue cette année, près de 115 points encaissés par rencontre, c’est trop pour devenir une vraie équipe de Playoffs dans une Conférence Est de plus en plus redoutable. Alors quelque part, on se dit que Steve Clifford peut représenter une option intéressante pour les Frelons, même s’il n’apportera pas la même créativité offensive qu’un Mike D’Antoni, qui est capable de faire passer un gros cap au meneur LaMelo Ball. MDA et Clifford proposent au final deux profils de coach assez différents, deux profils séduisants sur certains points et moins sur d’autres. Lequel va choisir Michael Jordan ?

Consultant chez les Nets cette saison, Steve Clifford est visiblement chaud pour reprendre du service sur un banc. Et pas n’importe où puisque c’est dans la franchise où il a connu sa première vraie expérience en tant que head coach NBA. Quatre ans après s’être fait virer par les Hornets, le chauve est-il sur le point de faire son grand retour ?

Source texte : Marc Stein