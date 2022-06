L’aventure continue pour l’Équipe de France masculine à la Coupe du Monde 3×3 à Anvers ! Après une première journée contrastée mardi, les Bleus jouaient leur qualification sur leurs deux derniers matchs dans le groupe A. Défaits par les favoris serbes en début d’après-midi, nos Frenchies ont fait le taf dans un dernier gros match contre Porto Rico. On revient pour vous sur le bel après-midi de nos chouchous.

Dans cette phase de poule, rien n’a été simple nos 4 Fantastiques Alex Vialaret, Franck Seguela, Antoine Eito et Léo Cavalière. Mais avec un bilan équilibré au bout de quatre matchs, les Bleus ont gagné leur place pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Pourtant, la défaite sur le fil face au Brésil lundi ne mettait pas la France dans une situation confortable avant cette journée. Au menu du jour, on retrouve la Serbie, grand favori et invaincu après trois matchs, et Porto Rico, un concurrent direct pour la qualification. On commence donc avec un premier match contre les Serbes, qui ont mangé tout cru le Brésil (22-7) le matin même et arrivent en rythme. Le début de match des Bleus est plutôt bon : on défend dur et on arrive à scorer pour accrocher les adversaires (4-4). Mais petit à petit, les Serbes montent en puissance. Si on sent les Bleus un cran en dessous, ils s’accrochent courageusement pour rester à 2-3 points. La deuxième partie du match est plus compliquée : les gars des Balkans font parler leur science du jeu, déroulent leur basket, verrouillent l’attaque française et se dirigent vers la victoire à 2m30 de la fin du temps (17-10). Dans un élan de désespoir, les Bleus trouvent enfin des solutions grâce à un bon jeu de passe mais manquent d’adresse à 2-points pour vraiment faire trembler leurs adversaires (19-14). La Serbie pose finalement le couvercle sur ce match avec un tir longue distance assassin de Dejan Majstorovic à une minute du terme (22-15). Les Serbes valident donc cette première place, synonyme de qualif’ directe pour les quarts de finale. Les Bleus ont combattu mais doivent logiquement céder face à plus forts qu’eux.

😔❌ La qualification pour les 8ème de finale se jouera à 15h55 face à Porto Rico ! pic.twitter.com/p2PO74Z7IR — 3×3 FFBB (@3x3Ffbb) June 23, 2022

Une défaite qui ne fait pas plaisir, d’autant que la victoire arrachée par la Nouvelle-Zélande contre Porto Rico a mis un joyeux désordre dans le classement du groupe A. Quatre équipes se retrouvent à égalité de bilan (1 victoire – 2 défaites), mais seules deux iront en huitièmes. C’est donc un « match éliminatoire » que disputent les Bleus contre les Portoricains, le perdant devant rentrer à la maison. Pas une mission facile face à une équipe qui a accroché la Serbie (19-21), battu le Brésil (20-16) puis perdu un peu par surprise contre la Nouvelle-Zélande (18-20). Mais malgré la pression, nos Bleus vont faire le taf dans ce match décisif. Après cinq minutes serrées et marquées par une grosse agressivité à défaut d’adresse (5-4), la France va mettre un gros éclat à des Portoricains très physiques, avec un joli 9-4 pour porter le score à 14-6 à deux minutes de la fin. L’élimination se rapproche pour Porto Rico, qui donne tout pour revenir (15-11 puis 17-13). Sauf que ça ne suffira pas face à des Frenchies sereins et sûrs de leurs forces, eux qui vont terminer le travail avec comme point final un joli shoot à 2-points, au buzzer, d’Alex Vialaret (21-14). Une belle perf’ de nos Bleus, qui se qualifient donc en huitièmes de finale. Et avec la victoire des Néo-Zélandais contre le Brésil (19-18), la France gratte même la deuxième place de son groupe. Les Bleus seront ainsi têtes de série pour les huitièmes de ce week-end, où il rencontreront le troisième du groupe D. Une place pour l’instant occupée par l’Autriche, mais le classement peut encore bouger.

🏀🇫🇷 LES BLEUS QUALIFIÉS ! Victoire de l'équipe de France face à Porto Rico, qui arrachent le dernier ticket pour les 8es de finale de la Coupe du monde de Basket 3×3 💪#lequipeBASKET pic.twitter.com/LEeGmTMSod — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 23, 2022

Avec un bilan de deux victoires pour deux défaites, nos Bleus auront dû attendre un dernier match décisif pour assurer leur qualification pour la suite de la compétition. Mission finalement accomplie, avec en prime une belle deuxième place dans le groupe A. Maintenant, on se prépare pour les choses sérieuses qui commenceront dès ce week-end.

Sources : FIBA 3×3 , Twitter @3x3Ffbb / @lachainelequipe