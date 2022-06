Comme chaque année, la Draft NBA se tient quelques jours après la fin des Finales. Et comme chaque année, plusieurs jeunes à très fort potentiel sont attendus au sommet de la liste. Pour ceux qui n’ont pas eu trop la tête dans l’actualité autour de l’événement incontournable qui a lieu cette nuit à 2h, TrashTalk vous propose un récapitulatif de toutes les infos à connaître avant le début de la grande cérémonie. Allez, c’est parti !

Avant même d’attaquer le gros du morceau en vous envoyant toutes nos analyses et autres (h)expertises chaloupées, il est nécessaire de faire un point sur ce qu’est la Draft. Ce concept inexistant dans nos sports européens est pourtant un passage (presque) obligatoire pour tout jeune voulant intégrer l’une des ligues majeures aux États-Unis. Oh bah tiens, ça tombe bien puisqu’on vous explique tout en détail juste ici. Concernant cette édition 2022, tout se passera comme d’habitude du côté du Barclays Center de Brooklyn. Comme chaque année, la prise d’antenne se fera environ une heure avant le début réel des hostilités. Au programme ? Un retour sur les prospects majeurs et le suivi des potentiels échanges de picks entre franchises, puisque ça devrait logiquement fuser une fois la soirée commencée. Ah oui, on sera bien sûr en live pour vous commenter tout ça et échanger à chaud sur tout ce qu’il va se passer.

De notre côté, on vous propose depuis deux semaines pas mal de contenu autour des joueurs attendus au premier tour de la sélection. Bien sûr, on a aussi pris le temps de parler comme il faut de nos petits Français qui tenteront ce soir de lancer leur aventure Outre-Atlantique via cette Draft NBA. Pour ceux qui n’auraient pas vu tout passer, pas de problème ! Voici tous les papiers et autres vidéos proposées par le duo iconique en direct des poufs. Il y a du Paolo Banchero, du Jabari Smith Jr., du Chet Holmgren et plein d’autres. Régalez-vous !

# Les profils écrits

Et concernant les Français :

# Les apéros analyse de profils

# Le Top 5 des prospects par poste selon TrashTalk

# Les options des dix franchises qui sélectionneront en premier ce soir, selon TrashTalk

# Les avis de la rédaction, rendez-vous dans un an pour bien se marrer

# Dans les coulisses de la Draft, comment ça se passe en fait ?

# Les dernières rumeurs

# Et aussi

Boum ! Avec tout ça, vous avez toutes les armes pour être au taquet ce soir et briller à l’heure d’une conversation entre potes sur la Draft NBA. Alors, vous êtes plus Jabari Smith Jr. ou Chet Holmgren ? Pendant que vous cogitez, nous on file remplir notre piscine gonflable et faire le plein de café, puisque c’est la Draft mais c’est aussi l’été pardi.