C’était le gros événement de la nuit et il se tenait à seulement quelques minutes du coup d’envoi de la Finale de Conférence entre le Heat et les Celtics. La Lottery de la Draft reste un moment particulièrement important pour les équipes qui ont collectionné les défaites cette saison, celles qui matent les Playoffs depuis le canapé. Honneur cette nuit au Magic qui repart avec le first pick de la cuvée 2022!

Certaines ont tout misé sur cette date du 18 mai, d’autres auraient sans doute préféré être en Playoffs mais le niveau n’a pas suivi, toujours est-il que quatorze équipes sont conviés une fois de plus pour cette Lottery NBA qui peut influencer le destin d’une franchise sur un simple tirage de boules. Qui pour choper le premier choix, qui va avoir un petit coup de pouce du destin pour gratter un top pick ? Sans plus attendre, passons aux résultats !

Les bouboules ont parlé et c’est le Magic qui va claquer le gros sourire au matin, le Thunder et les Rockets complétant le podium. Les copains de Mickey figuraient parmi les trois pires bilans de la Ligue et ils étaient donc bien placés pour décrocher le précieux sésame. De quoi accélérer un peu le processus de reconstruction entamé l’an dernier et on devrait donc voir un Jabari Smith, un Paolo Banchero, un Chet Holmgren ou encore un Jaden Ivey débarquer en Floride cet été pour le plus grand bonheur des fans. C’est le quatrième first pick dans l’histoire du Magic et la franchise de Disney a plutôt eu le nez fin dans le passé (Shaquille O’Neal, Chris Webber transféré contre Penny Hardaway, Dwight Howard). Si les pourcentages ont été respectés pour Orlando, les copains du Michigan risquent eux de faire la gueule. Avec 14% de chance de choper le first pick et 52% de figurer au moins dans le Top 4, Detroit ne s’attendait sûrement pas à finir avec le… cinquième choix. Une belle déception pour Cade Cunningham et les siens. Dans le sens inverse, on notera la belle montée des Kings. Avec le septième pire bilan, Sacramento n’avait que 32% de chance d’atteindre le Top 4 mais il faut croire que Domantas Sabonis a porté chance à la nouvelle équipe de Mike Brown, qui pourra donc compter sur une belle pépite supplémentaire dès son entrée en poste !

Les équipes savent à présent dans quel ordre elles vont piocher le 23 juin prochain. La Lottery est dans le rétro, place désormais aux entretiens, aux workouts, aux rumeurs de trade et aux pronostics sur les casquettes placées sur les têtes de Banchero, Holmgren et compagnie.