Tic, tac, tic, tac… La Draft 2022 approche à grands pas, plus que deux jours à patienter désormais ! La cuvée de cette année est riche de talents sur tous les postes et on ne va pas se mentir, les pivots sont peu nombreux mais n’en sont pas moins talentueux. Si votre franchise a besoin d’un poste 5 dans les plus brefs délais, voici les cinq meilleures pépites que la cuvée de Draft 2022 a à vous proposer.

1. Chet Holmgren – Gonzaga Bulldogs – 20 ans – 2m13 – 88 kilos

À partir des années collège, Chet Holmgren a dû composer avec sa croissance exponentielle. Tout d’abord meneur aux skills fous, le voici aujourd’hui avec beaucoup de centimètres en plus mais en ayant gardé ses talents de poste 1. Le tout mélangé crée donc un pivot au style de jeu unique qui impressionne la sphère basket mondiale. Pour sa seule saison universitaire du côté de Gonzaga, Ficello continue sur sa lancée en cumulant titre de freshman et de défenseur de l’année au sein de sa conférence. Avec 14,2 points à 60,7% au tir dont 39% de loin, 9,6 rebonds, 1,8 passe décisive et 3,6 contres en 26,3 minutes de moyenne, l’année dans le Washington a été plus que prolifique malgré une belle erreur de parcours final en March Madness. Faisant désormais partie des joueurs étiquetés comme « licorne », là on peut dire pour une fois que le mot est bien choisi. Avec une si grande taille, arriver à tirer, dribbler et passer aussi fluidement, cela relève bien de l’irréel. De l’autre côté du terrain, ça déroule aussi avec des contres et des interceptions à gogo. Pour qu’il réussisse en NBA, il faudra bien sûr prendre un abonnement chez Basic-Fit pour éviter de se faire secouer dans tous les sens dans la peinture, et aussi il faudra qu’il soit bien entouré car on ne sait pas s’il peut être la première option offensive d’un roster au sein de la Ligue. Malgré ce profil unique, les experts américains attendent le natif de Minneapolis autre part que la première place : selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par le Thunder en 2ème position.

2. Jalen Duren – Memphis Tigers – 18 ans – 2m11 – 113 kilos

Après le physique très fin de Chet Holmgren, voici tout simplement l’inverse. Jalen Duren n’a que 18 ans mais a déjà le corps d’un lieutenant de la Ligue avec deux gosses et un bulldog nommé Rusty. Après s’être reclassé et être arrivé dans la fac de Memphis avec un an d’avance, le gamin du Delaware a tout de suite montré en NCAA de quel poing il se chauffait. Avec 12,2 points à 59,7% de réussite aux tirs, 8,1 rebonds, 1,3 passe décisive et 2,2 contres sur 25,3 minutes de jeu en moyenne sur sa première année universitaire, il sera élu meilleur freshman de sa conférence. Son physique est prêt pour la Ligue, et dès son arrivée en NBA, on sentira tout de suite qu’il pèse sur le terrain et qu’il exerce une vraie influence dans les deux raquettes grâce à sa taille, son envergure, ses fortes qualités athlétiques et son très bon footwork. Après, il reste encore quelques finitions à apporter sur le personnage. Pour devenir plus qu’un bon défenseur au fil de ses saisons NBA, il faudra qu’il apprenne à mieux se placer en attaque, à poser de vrais écrans et protéger son ballon au poste. Si Popovich est chaud pour développer le minot, la porte est grande ouverte. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par les Spurs en 9ème position.

3. Mark Williams – Duke Blue Devils – 20 ans – 2m19 – 110 kilos

Chez les Williams, on s’y connaît en défense. La grande sœur Elizabeth, qui a son maillot retiré du côté de Duke, a été élue Défenseuse de l’Année en EuroLeague Women. Le p’tit frangin a choisi la même fac et a aussi décidé d’être plus qu’efficace quand il s’agit de contrer du ballon rond. Après une saison freshman très prometteuse pour la suite, les fans de Duke s’attendaient tous à le voir exploser lors de sa saison sophomore. Et cela a été chose faite, le défenseur de l’année de la ACC, sa conférence, a cumulé cette année 11,2 points, 7,4 rebonds, 0,9 passe décisive et 2,6 contres de moyenne pour 22,9 minutes de jeu en moyenne sur la saison. Avec 2m33 d’envergure, la plus grande de la cuvée, Mark a de très grandes habiletés défensives pour la protection du cercle, et malgré sa taille, il reste tout de même très mobile. De l’autre côté du terrain, le garçon n’hésite pas à aller chercher les rebonds offensifs pour mettre son défenseur sur la photo du poster. Mais attention au pourcentage aux lancers-francs, va falloir bosser. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par les Hornets en 15ème position, enfin un pivot du côté de Charlotte ?

Mark Williams 2.8 BLK / 23.6 MINS 😈 Je le trouve vraiment sauvage sur sa protection d'arceau. J'aime beaucoup ce que je vois de lui sur ma grosse session Duke actuelle. pic.twitter.com/g49QtlXrQs — azk (@Azekkroz) May 16, 2022

4. Walker Kessler – Auburn Tigers – 20 ans – 2m16 – 116 kilos

Après une saison freshman plutôt intéressante mais dans l’ombre à North Carolina, Walker Kessler a besoin de voir la lumière et intègre donc le portail des transferts pour rejoindre le programme d’Auburn. Aligné dans la raquette aux côtés du potentiel premier pick de Draft 2022 Jabari Smith Jr., les deux garçons explosent et font vivre à leur fac leur potentielle meilleure saison régulière de l’histoire. Avec 11,7 points, 8,2 rebonds, 0,9 passe décisive et 4,5 contres pour 25,8 minutes de jeu en moyenne sur sa saison sophomore, le numéro 13 est élu meilleur défenseur du pays devant Holmgren et Williams. Walker avec son talent de contreur fou est un game changer en défense, il pèse, intimide et oblige l’attaque adverse à s’adapter très rapidement. Cependant, le pivot est encore un peu gras, ses limites athlétiques se ressentent déjà donc il va falloir bosser à la salle. Il faudra aussi qu’il puisse prendre confiance en son tir pour que le scouting report arrête de faire que dix lignes de long. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par Minnesota en 19ème position, sympa le nouveau back-up de KAT !

5. Ismaël Kamagate – Paris Basketball – 21 ans – 2m10 – 104 kilos

Quand il était petit, il a commencé sa carrière dans le sport en tant que gardien de but. Maintenant, Ismaël Oui ma gâtée continue d’arrêter des ballons et le rejette très salement avant qu’ils ne rentrent dans le cercle. En trois saisons au Paris Basket, ses coéquipiers et les fans ont eu le temps de voir le pivot se développer et devenir la meilleure version encore prometteuse qu’il est aujourd’hui. Avec 11,8 points à 64,8% au tir, 6,3 rebonds, 0,7 passe décisive et 1,5 contre pour 27,4 minutes de jeu en moyenne sur sa saison rookie en Betclic Elite, Isma’ est élu défenseur de l’année et membre de la team All-star France. Au niveau du footwork près du cercle, il a pas mal de moves dans la peinture capables de faire danser la rumba à ses défenseurs. Puis si ça ne marche pas à 100%, ça finit en gros poster, donc attention aux têtes. Mais avec un jeu pareil, il provoque énormément de lancers-francs sans assez les convertir. Il faudra aussi un peu passer par la case muscu pour bosser le haut du corps et être prêt aux pivots costauds de la Ligue. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par les Clippers en 43ème position. Avec Nico Batum à côté, le parisien ne sera pas dépaysé très longtemps.

Les pivots de cette cuvée 2022 sont reconnus majoritairement pour leurs très belles qualités défensives, mais il ne faut pas oublier leurs habiletés offensives près du cercle. Cette cuvée est pas mal riche en postes 5, et beaucoup de franchises cherchent à se renforcer sur ce poste de jeu. Aucun souci, chacun pourra y trouver son compte le 23 juin prochain !