Tic, tac, tic, tac… La Draft 2022 approche à grands pas, plus que quatre jours à patienter désormais ! La cuvée de cette année est riche de talents sur tous les postes, mais on ne va pas se mentir, les arrières sont très nombreux et tous plus exceptionnels les uns que les autres. Si votre franchise a besoin d’un poste 3 dans les plus brefs délais, voici les cinq meilleures pépites que la cuvée de Draft 2022 a à vous proposer.

1. AJ Griffin – Duke Blue Devils – 18 ans – 1m98 – 101 kilos

Les Griffin sont une vraie famille de basketteurs. Avec le père ancien NBAer et actuellement assistant coach des Raptors, toute la fratrie a commencé le basket assez jeune. Adrian Griffin Jr. ou AJ pour les intimes est le plus petit de la famille et compte bien en devenir le meilleur basketteur. Il sort d’une très bonne saison freshman avec le programme de Duke aux côtés de Paolo Banchero, où il tourne à 10,4 points à 49,3% au tir et 44,7% de loin, 3,9 rebonds, 1 passe et 0,6 balle perdue pour 24 minutes de jeu par match en moyenne. Au niveau du physique, il est déjà bien baraqué et sa carrure l’avantage déjà énormément. Cela fait qu’il peut défendre sur n’importe quel poste sans aucun problème. De l’autre côté du terrain, on sent qu’il est déjà prêt pour la NBA. Sa lecture et sa compréhension du jeu sont excellentes, comme son tir du parking tout simplement létal. Cependant, la vie n’a pas laissé ses jambes indemnes des blessures, et cela se ressent dans son jeu. Son départ en drive n’est pas assez rapide et finit moins au cercle qu’au lycée. Avec un handle qui manque de fluidité, ça risque de poser souci au sein de la Ligue. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par les Knicks en 11ème position, et retrouver un ancien Blue Devil, R.J. Barrett.

2. Ousmane Dieng – New Zealand Breakers (NBL) – 19 ans – 2m08 – 97 kilos

L’ancien pensionnaire du Pôle France est l’une des pépites de cette génération 2003. Cette saison, il est devenu le premier européen à rejoindre le “Next Star Program” de la ligue australienne qui procure un développement et encadrement optimal avant de s’envoler pour les US. Après une mise en route assez longue en début de saison, le Frenchie devient essentiel aux Breakers à la fin de la saison, il cumule au final 8,9 points à 39,8% au tir, 3,1 rebonds et 1 passe décisive pour 20,4 minutes de jeu en moyenne. Le natif du Lot-et-Garonne est un garçon prometteur avant tout, avec un potentiel énorme encore caché derrière ses points faibles. Pour un ailier, son playmaking dépasse de loin celui de ses concurrents de cuvée 2022 sur le poste 3. Son dribble est très bon pour sa taille, comme sa vision de jeu. De l’autre côté du terrain, cela se complique malheureusement. Le poste 3 est grand et manque donc encore de polyvalence en défense. Sa mobilité latérale trop faible pour défendre sur des adversaires plus petits que lui. Comme son tir, cela sera à travailler lors de son année rookie. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par le Thunder à la 12ème place. Avec possiblement Chet Holmgren comme coéquipier, ça risque d’envoyer du lourd.

3. Ochai Agbaji – Kansas Jayhawks – 22 ans – 2m00 – 98 kilos

Vous avez là sous vos yeux l’un des joueurs les plus vieux de cette cuvée, et il n’en est pas moins talentueux ! À peine sorti de la fac de Kansas avec laquelle il vient de remporter le titre national, le Most Outstanding Player de cette March Madness 2022 a encore beaucoup à prouver en NBA même si son expérience en NCAA est loin d’être négligeable. Pour sa saison senior, ses statistiques sont aussi propres que son jeu : 18,8 points à à 47,5% au tir dont 40,7% de loin, 5,1 rebonds et 1,6 passe décisive pour 35,1 minutes de jeu en moyenne. Ochai est un pur ailier 3&D, sa défense est d’une beauté immaculée, et son physique est prêt à défendre sur plus grand que lui. Son haut du corps est prêt à encaisser les coups dans la raquette. Sa lecture du jeu est très bonne, ce qui lui permet d’exceller sur les mouvements sans ballon. Cependant, quand on voit ses matchs, on pourrait penser qu’il a oublié de travailler sur sa main gauche à neuf ans, et qu’il n’a toujours pas tilté que cela pourrait lui jouer des tours en NBA. Cela l’empêchait déjà d’être très efficace au finish en NCAA, alors au sein de la Ligue il faudrait voir ce que cela va donner. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par les Cavs en 14ème position. Cleveland a besoin de joueurs prêts directement pour la NBA, donc voici votre homme !

Two highlight plays from #KUbball to end the first half. First, an NBA-range 3 from Remy Martin. Then, an explosive dunk from Ochai Agbaji. pic.twitter.com/bMbqv6z79f — Michael Swain (@MSwain247) December 30, 2021

4. Nikola Jovic – Mega Mozzart (Serbie) – 19 ans – 2m12 – 100 kilos

À une lettre près, on obtient le nom du double MVP en titre, mais non cette fois Niko n’est pas pivot et a pas mal de kilos en moins. Coéquipier du Frenchie Malcolm Cazalon du temple de la formation serbe autrefois appelé Mega Bemax ou Mega Leks, Monsieur Jovic réalise une très bonne saison en championnat domestique ainsi qu’en ligue adriatique. Il finit deuxième meilleur marqueur de son équipe à 18 ans avec 11,7 points, 4,4 rebonds et 3,4 passes décisives pour 27,8 minutes de jeu en moyenne sur la saison. Nikola est grand pour un ailier, mais reste quand même vachement mobile. Il est aussi né avec du leadership dans le sang, et ça se voit sur le terrain. Le mec n’a pas peur de l’ouvrir, un vrai leader charismatique et offensif vu sa capacité au scoring exceptionnelle. Cependant, ce comportement n’est pas apprécié par tous et rendrait quelques franchises réticentes. Il faudrait également qu’il améliore son tir du parking pour être au top dès l’arrivée en NBA. Si l’on croit la plus récente des mock drafts de chez ESPN, Nikola Jovic pourrait être sélectionné en 24ème position par les Bucks. Avec Giannis ça peut sonner comme le début d’une mauvaise vanne : un Serbe et un Grec sont sur un bateau…

5. Kendall Brown – Baylor Bears – 19 ans – 2m13 – 91 kilos

Cette saison, on attendait les champions en titre de Baylor au tournant. Les vieux Davion Mitchell et Jared Butler sont partis, faites maintenant place aux minots Jeremy Sochan et Kendall Brown. Ce dernier fait une très bonne saison freshman chez les Bears avec 9,7 points, 4,9 rebonds et 1,9 passe décisive pour 27 minutes de jeu en moyenne sur la saison. Le corps du poste 3 est prêt pour la NBA, et sa polyvalence plaît aux franchises intéressées par un poste 3 pour compléter leur roster. Son rôle était limité à Baylor, et il n’a pas réussi à prendre assez de tirs pour se mettre davantage en avant cette saison. Pourtant, l’ailier de 19 ans est très efficace sous le cercle avec près de 80% de réussite, et son corps lui permet de défendre sur des joueurs plus grands et plus costauds que lui. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par Minnesota à la 40ème place. Une belle affaire pour un ailier imposant, et qui pourrait même dépanner parfois en poste 4.

Des 3&D ou des ailiers plutôt offensifs, des ricains ou des internationaux, des jeunots prometteurs encore à développer ou des joueurs plus vieux, déjà aguerris… C’est simple : chez les ailiers de cette cuvée 2022, il y en a pour tous les goûts, pour tous les besoins divers de chaque franchise. En espérant que chacune y trouve son bonheur jeudi prochain.