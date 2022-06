Parmi les rumeurs qui caractérisent comme d’habitude la période pré-Draft, un certain nombre d’entre elles sont aujourd’hui concentrées sur le quatrième choix des Kings. Et parmi les équipes qui semblent de plus en plus intéressées par ce dernier, il y a les Pacers, qui aimeraient beaucoup garder l’enfant de l’Indiana Jaden Ivey à la maison.

À moins de deux jours de la Draft NBA, de nombreux Hexperts s’accordent à dire que cette dernière va véritablement démarrer avec le quatrième choix, qui appartient actuellement aux Kings. Le podium devrait en effet être composé de Jabari Smith Jr. en numéro un (à Orlando), Chet Holmgren en numéro deux (à Oklahoma City) et Paolo Banchero en numéro trois (à Houston), mais ensuite tout le monde se demande ce que va faire Sacramento avec son pick. Certains misent sur un trade dans la plus pure tradition des Kangz pour récupérer un joueur confirmé pouvant les aider à se rapprocher des Playoffs, d’autres pensent qu’ils vont le garder pour prendre soit Jaden Ivey soit Keegan Murray. Au milieu des nombreuses rumeurs, les Pacers commencent à prendre de plus en plus de place, eux qui possèdent à l’heure de ces lignes le sixième choix à la Draft. Déjà cité par Adrian Wojnarowski d’ESPN comme une équipe potentiellement candidate à trade up pour se positionner sur Ivey avec le pick #4, on apprend aujourd’hui via Brian Windhorst qu’un deal impliquant le meneur vétéran d’Indiana Malcolm Brodgon ainsi qu’un échange des choix 4 et 6 serait potentiellement sur la table. Zach Lowe d’ESPN a lui mentionné dans son dernier podcast un scénario avec une base similaire – c’est-à-dire un swap des picks #4 et #6 – mais en remplaçant Brogdon par le jeune arrière Chris Duarte, nommé dans la deuxième équipe All-Rookie cette saison. Au vu des « ambitions » actuelles de Sacramento, le deal impliquant Brogdon semble avoir plus de sens, en tout cas il existe un monde dans lequel les Pacers parviennent à grimper de deux places dans la Draft pour former un backcourt hyper excitant avec Jaden Ivey et Tyrese Haliburton.

“Another scenario that I’ve heard is possibly [Malcolm] Brogdon to Sacramento in a partial deal to swap the #4 and #6 [with the Pacers].” (via @WindhorstESPN) pic.twitter.com/64cf1Id2Y7 — The Trade Deadline (@_TradeDeadline) June 22, 2022

Imaginez juste deux secondes le talent d’Haliburton combiné aux énormes qualités athlétiques de Jaden Ivey, bonjour le backcourt du turfu. Les Pacers deviendraient immédiatement un candidat sérieux pour le titre d’équipe League Pass de l’année la saison prochaine. Et en plus, en matière de storytelling, on est pas mal non plus : Jaden est un enfant de l’Indiana, il a porté les couleurs de la fac de Purdue basée à West Lafayette (dans l’Indiana), et sa maman Niele est aujourd’hui coach à l’université de Notre Dame (qui se trouve à South Bend dans l’Indiana, ville natale de Jaden), où elle a passé ses jeunes années en tant que joueuse avant de porter les couleurs du Fever d’Indiana en WNBA. Autant dire que ce serait vraiment une belle histoire de voir Ivey rejoindre les Pacers, et le principal intéressé n’est visiblement pas contre non plus.

« Si cette opportunité se présentait, je serais vraiment très heureux. Je suis un gamin de l’Indiana, j’ai passé toute ma vie dans l’Indiana, donc ça serait incroyable mais peu importe l’équipe qui me choisit au final, je serai heureux par rapport à l’opportunité. » – Jaden Ivey, via Bleacher Report

Où ira Jaden Ivey le soir de la Draft ? Aux Kings ? Aux Pacers ? Dans une autre franchise comme les Knicks ? Le mystère reste entier et le sera sans doute jusqu’à demain soir au moment de la grande cérémonie. En tout cas, un conseil, gardez bien vos notifs activées car ça pourrait s’enflammer.

Source texte : ESPN, Bleacher Report