Tic, tac, tic, tac… La Draft 2022 approche à grands pas, plus que six jours à patienter désormais ! La cuvée de cette année est riche de talents sur beaucoup de postes mais on ne va pas se mentir, les arrières sont très nombreux et tous plus prometteurs les uns que les autres. Si votre franchise a besoin d’un poste 2 dans les plus brefs délais, voici les cinq meilleures pépites que la cuvée 2022 peut vous proposer.

1. Jaden Ivey – Purdue Boilermakers – 20 ans – 1m93 – 88 kilos

Enfant de l’Indiana où il a passé toute sa vie, l’arrière joue au même poste que sa mère, ancienne joueuse WNBA et actuellement coach du programme universitaire féminin de Notre Dame. Et coup de chance, elle lui a bien sûr tout appris. Après une première année universitaire en demi-teinte, il explose la seconde en tant que leader offensif. Sa saison sophomore est très prometteuse avec 17,4 points à 46% au tir dont 35,8% du parking, 4,9 rebonds et 3,2 passes décisives en 31,2 minutes de jeu en moyenne sur la saison. Jaden Ivey est une vraie menace, sur du jeu de transition ou placé, avec ou sans ballon, tout cela grâce à une bonne lecture et compréhension de jeu. Le poste 2 peut marquer à volonté grâce à son explosivité et sa vitesse exceptionnelle, mais il sait aussi jouer avec ses coéquipiers, et est clairement meilleur quand il est bien entouré. Cependant, son agressivité sans relâche joue des tours à sa lucidité. À côté de cela, la création de tirs pour lui-même est aussi encore à développer. Un bon tir mid-range est manquant et son handle n’est pas assez fiable. Malgré cela, le gamin est attendu haut par les experts. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par les Kings en quatrième position.

2. Shaedon Sharpe – Kentucky Wildcats – 19 ans – 1m98 – 91 kilos

On attendait Shaedon Sharpe sur les terrains NCAA cette année, mais l’arrière qui s’est reclassé d’une année pour rejoindre Kentucky un an plus tôt n’a pas pu jouer de la saison suite à une décision du coach. Mais bon, pas grave, on aura le droit de voir jouer le minot dès l’année prochaine en NBA ! Même s’il n’a pas joué de match officiel depuis octobre dernier, Shaedon Sharpe a su montrer toutes ses qualités pendant ses trois années au lycée. Il affichait une moyenne de 22,6 points, 5,8 rebonds et 2,7 passes décisives à l’édition 2021 de la Nike Elite Youth Basketball League. Même sans jouer, le poste 2 n’a pas perdu ce qui fait sa force et ce qui le classe aussi haut dans les mock drafts. Son physique est impressionnant pour un arrière : envergure, taille des mains, détente… Vous pouvez l’appeler Elastiboy. La lecture de jeu de Sharpe est très bonne : les mouvements et coupes sans ballon vers le cercle qui se finissent en gros alley-oops sont maîtrisés. Il adore également se créer des tirs tout en étant gourmand sur leur sélection. Dans la dernière mock draft de chez ESPN, il est annoncé à la huitième place et donc pické par les Pelicans. Encore un ingrédient de plus dans un cocktail déjà explosif.

3. Bennedict Mathurin – Arizona Wildcats – 19 ans – 2m01 – 95 kilos

Le Canadien n’a pas eu la plus tendre des enfances mais grâce à une opportunité, il a pu réaliser son rêve de devenir joueur de basket professionnel. Après avoir retiré son nom de la Draft 2021 suite à une saison freshman assez décevante du côté d’Arizona, le poste 2 se retrousse les manches pour possiblement aller chercher un titre national au bout de la saison avec les Wildcats. Le plan échoue mais sa deuxième année à la fac n’en est pas moins accomplie avec 17,7 points à 45% au tir et 36,9% du parking, 5,6 rebonds, 2,5 passes décisives pour 32,5 minutes en moyenne sur la saison. Le Québécois est grand pour un arrière, ce qui lui procure un bel avantage sur les drives pour sauter au-dessus de l’arceau et mettre son défenseur sur la photo finale du poster. Il sait également artiller du parking en n’hésitant pas à prendre les tirs à deux mètres derrière la ligne. C’est d’ailleurs cette alternance entre tir de loin et jeu de pénétration qui lui permet d’être potentiellement sélectionné aussi haut. Cependant, sa création de tirs est encore à développer, comme sa défense. Selon la dernière mock draft de chez ESPN, il pourrait être sélectionné par les Pacers en sixième position, parfait, Ben’ est le joueur qui leur manque.

4. Johnny Davis – Wisconsin Badgers – 20 ans – 1m96 – 88 kilos

Son prénom affirme qu’il est un vrai rockeur devenu la star d’une fac entière et emblématique du basket universitaire américain. Après une saison freshman passée sur le banc, le gamin de l’état devient du jour au lendemain le leader offensif de cette équipe des Badgers. Johnny avait besoin de ce coup de projecteur pour accéder sans souci à la NBA. Il rend la faveur à son coach cette saison puisqu’il porte littéralement le programme sur son dos avec 19,7 points à 42,7% au tir dont 30,6% de loin, 8,2 rebonds, 2,1 passes et 1,1 interception en 34 minutes de jeu en moyenne sur sa saison sophomore. Le Badger est un vrai mort de faim des deux côtés du terrain. Avec lui, on a bien sous nos yeux l’un des profils les plus intéressants et complets de cette cuvée de Draft. D’un point de vue offensif, Johnny Davis est quasi inarrêtable, il peut être létal de n’importe où sur le terrain. Et de l’autre côté du terrain, il n’hésite pas à se jeter sur les lignes de passe pour voler des ballons sur son passage. Cependant en attaque, le tir à 3-points de l’arrière n’est pas encore assez fiable comparé à son magnifique tir mid-range. Son playmaking est à développer aussi pour éviter les pertes de balles très bêtes. Dans la dernière mock draft de chez ESPN, il est annoncé à la dixième place et donc pické par les Wizards, qui l’ont adoré lors de son workout individuel.

5. Malaki Branham – Ohio State Buckeyes – 19 ans – 1m96 – 82 kilos

La saison d’Ohio State a été excellente, l’ailier-fort E.J. Liddell est resté le leader qu’il est depuis déjà deux saisons, et un jeune arrière qui était au départ sur le banc s’est imposé rapidement comme titulaire indispensable. Ce minot, c’est bien Malaki Branham, la réelle sensation des Buckeyes cette année. Élu freshman de l’année au sein de l’une des conférences les plus relevées de la saison, la Big Ten, il aligne 13,7 points à 49,8% au tir, 3,6 rebonds et 2 passes décisives sur 29,6 minutes de jeu en moyenne. Même si son tir du parking est encore à revoir, son tir mid-range est déjà développé, pareil pour son finish près du cercle qu’il a magnifiquement exploité cette saison. Sa polyvalence de l’autre côté du terrain est également l’une de ses plus grandes forces, son physique est apte à défendre sur plus grand que lui et ses appuis sont rapides pour faire face aux plus petits. Cependant, l’arrière passé par le même lycée que celui de LeBron James – St. Vincent-St. Mary’s – a encore à apprendre au niveau du dribble. Son handle n’est pas assez développé et cela lui a fait perdre pas mal de ballons bêtement cette année.

Led by a 35-point performance from freshman Malaki Branham No. 13 Ohio state comes back in an OT win over Nebraska 🔥 @MalakiBranham pic.twitter.com/Liqxy6kK8A — B/R Hoops (@brhoops) January 3, 2022

Les arrières de cette cuvée 2022 sont reconnus majoritairement pour leurs belles qualités offensives, que ce soit sur du tir pur ou du playmaking. Cette cuvée est riche sur le poste 2, et beaucoup de franchises cherchent à se renforcer à ce niveau-là. Aucun souci, chacun pourra y trouver son compte le 23 juin prochain !