Nous sommes à moins d’une semaine de la Draft, et les rumeurs commencent à s’intensifier. Alors que l’année dernière, le Top 5 semblait déjà plus ou moins acté un mois avant le Jour J, la donne change pour l’édition 2022 car toutes les cartes peuvent encore être rebattues. Tu ne sais pas encore à qui ta franchise préférée fait les yeux doux ? Tu es au bon endroit pour avoir la réponse. Entre les six mock drafts d’ESPN, Bleacher Report, The Athletic, Sports Illustrated, CBS Sports et The Ringer, voici les dernières tendances rapportées par les médias américains.

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Grande Ligue.

# LES LOTTERY PICKS

En regardant le tableau de loin, on peut voir que si le Top 4 voire 5 de la Draft est déjà acquis, l’ordre l’est un peu moins. Alors que tout le monde ou presque il y a deux mois voyait Chet Holmgren comme le premier pick unanime, voilà que c’est Jabari Smith Jr. qui squatte le haut du tableau. Le poste 4 serait en effet une vraie plus-value pour le Magic, mais Jalen Suggs pourrait toquer à la porte du front office d’Orlando pour aller défendre la cause de son ancien coéquipier du lycée. Chet est le meilleur talent brut de cette cuvée, mais au niveau des besoins du Magic, Jabari Smith Jr. semble être la meilleure option pour compléter l’effectif si l’on en croit les dernières tendances. Depuis la fin de la March Madness, l’ancien d’Auburn a pris le dessus sur la fine licorne, et depuis il n’est pas redescendu de son piédestal. Du côté d’Oklahoma City, on pourrait donc récupérer un pivot qui attise la curiosité du monde entier. Chet Holmgren pourrait atterrir dans la franchise aux 163 picks de draft et où ça sent bon le développement. Cela tombe bien car il y a des besoins sur le poste 5 à OKC, et le Thunder n’a pas peur de prendre son temps avec ses poulains. Aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, le duo peut faire des étincelles dès la première saison.

Pour la fin du podium, ce serait Paolo Banchero qui poserait ses valises à Houston prochainement. L’ancien Blue Devil est le poste 4 idéal pour compléter la jeune raquette texane, où Alperen Sengun est seul depuis le départ de Christian Wood. Jaden Ivey serait lui le quatrième luron appelé par Adam Silver dans six jours, mais a-t-on vraiment besoin d’un arrière à Sacramento, qui a en plus un profil similaire à celui de De’Aaron Fox ? L’ailier-fort d’Iowa Keegan Murray pourrait renforcer la raquette des Kings qui rêvent à nouveau de Playoffs. Ils rêvent d’ailleurs tellement qu’ils pourraient carrément transférer leur pick vers une autre franchise. À voir. Pour en revenir à Murray, il est plus vu pour renforcer la peinture des Pistons qui pickent en cinquième jeudi prochain. Si Jerami Grant est sur le départ, le remplacer serait pas mal. Sinon, Detroit pourrait renforcer la ligne arrière avec Ivey, qui formerait ainsi un duo prometteur aux côtés de Cade Cunningham.

Du pick 6 au pick 13, les noms se baladent car les incertitudes sont plus grandes au niveau des besoins réels de chaque franchise. Chez les Pacers, on a comme l’impression qu’ils veulent sélectionner un arrière. Bennedict Mathurin a le profil pour compléter le roster mais celui de Shaedon Sharpe les intrigue. Cependant, vu qu’il n’a pas joué de match officiel depuis octobre 2021, Indiana pourrait être réticent et jouer la carte de la sécurité en pickant l’ancien d’Arizona. Le meneur Dyson Daniels serait lui bien en vue du côté de Portland, où sa complémentarité défensive aux côtés de Dame Lillard et Anfernee Simons pourrait ravir les fans blasés des Blazers. Mais à l’image de Sacramento, un trade du pick #7 pour récupérer un joueur confirmé n’est pas à exclure. La tâche de sélection pour les Pelicans sera probablement plus facile, eux qui semblent vouloir récupérer le poste 2 qu’Indiana n’a pas choisi deux picks auparavant.

Du côté du neuvième pick, les Spurs étaient initialement sur le pont pour récupérer un pivot en la personne du jeune buffle Jalen Duren. Mais depuis un mois, les priorités semblent avoir un peu changé et San Antonio pourrait finalement récupérer un poste 2 ou 3 selon les talents restants. Cela reste cependant assez ouvert. Chez les Wizards, on voudrait renforcer le backcourt aux côtés de Bradley Beal, et Johnny Davis a visiblement tapé dans l’œil de la franchise suite à un workout réussi. Mais là aussi, les idées évoluent et Washington pourrait faire de même que les Spurs en observant les prospects attendus plus haut et non sélectionnés comme Sharpe ou Mathurin. Chez les Knicks, c’est encore pareil : poste 1, 2, 3 ou 5, les médias US ne se sont pas mis d’accord sur les réels besoins de New York lors de cette Draft 2022. Duren ? Griffin ? Williams ? Mystère mystère. Retournons du côté du Thunder et pour ce 12e pick, on partirait plus sur un ailier. Soit à développer avec Ousmane Dieng qui tape une remontée dans les mock drafts depuis avril, ou juste à perfectionner avec A.J. Griffin. Du côté de Charlotte, on est très clairement en manque d’un pivot et pour contrer cela, Mark Williams pourrait être le prospect choisi. En deux mois de temps, les Frelons ont néanmoins eu le temps de réaliser des workouts avec d’autres joueurs, et les médias estiment qu’ils seraient capables de drafter un poste 4 voire 2. Mais pas de panique pour les fans de la Caroline du Nord : Mark Williams pourrait être récupéré avec le 15e choix ensuite. Enfin, chez des Cavs de plus en plus ambitieux, on semble parti pour miser sur un jeune déjà un peu expérimenté avec Ochai Agbaji, l’arrière senior de Kansas et champion NCAA en titre.

# LE RESTE DU PREMIER TOUR

Pour ce qui est du reste du premier tour, beaucoup de joueurs ne savent pas où se situer dans cette Draft 2022 : Blake Wesley par exemple, oscille entre la 19e (The Athletic) et la 33e place (CBS Sports) selon les médias. Une autre incertitude dans la deuxième partie du premier tour concerne Jalen Williams. Le joueur de Santa Clara, blessé lors de la moitié de sa deuxième saison universitaire, l’a empêché de grappiller des places au sein de la Draft 2021 et se présente donc en 2022 avec des attentes amoindries. Le poste 2 peut être l’une des surprises de cette cuvée, mais les franchises ne sont pas totalement rassurées. C’est pour cela qu’il oscille entre le 16e et le 21e pick de cette Draft. On peut aussi noter la remontée folle de Jake LaRavia depuis sa très bonne performance au Combine, passé de la fin du second tour à la fin du premier en à peine deux semaines.

Pick 15 – Hornets

ESPN : Mark Williams

Bleacher Report : Jeremy Sochan

The Athletic : Ochai Agbaji

Sports Illustrated : Malaki Branham

CBS Sports : Tari Eason

The Ringer : Mark Williams

Pick 16 – Hawks

ESPN : Malaki Branham

Bleacher Report : Jalen Williams

The Athletic : Malaki Branham

Sports Illustrated : TyTy Washington Jr.

CBS Sports : Malaki Branham

The Ringer : Tari Eason

Pick 17 – Rockets

ESPN : Tari Eason

Bleacher Report : Ousmane Dieng

The Athletic : TyTy Washington Jr.

Sports Illustrated : Ochai Agbaji

CBS Sports : Dalen Terry

The Ringer : Malaki Branham

Pick 18 – Bulls

ESPN : Jalen Williams

Bleacher Report : E.J. Liddell

The Athletic : Tari Eason

Sports Illustrated : Jalen Williams

CBS Sports : Jalen Duren

The Ringer : E.J. Liddell

Pick 19 – Timberwolves

ESPN : Walker Kessler

Bleacher Report : Tari Eason

The Athletic : Blake Wesley

Sports Illustrated : E.J. Liddell

CBS Sports : Jalen Williams

The Ringer : TyTy Washington Jr.

Pick 20 – Spurs

ESPN : Blake Wesley

Bleacher Report : Dalen Terry

The Athletic : Walker Kessler

Sports Illustrated : Nikola Jovic

CBS Sports : Patrick Baldwin Jr.

The Ringer : Nikola Jovic

Pick 21 – Nuggets

ESPN : TyTy Washington Jr.

Bleacher Report : TyTy Washington Jr.

The Athletic : Jalen Williams

Sports Illustrated : Blake Wesley

CBS Sports : Kendall Brown

The Ringer : Jalen Williams

Pick 22 – Grizzlies

ESPN : Kennedy Chandler

Bleacher Report : Walker Kessler

The Athletic : Bryce McGowens

Sports Illustrated : Jaden Hardy

CBS Sports : E.J. Liddell

The Ringer : Bryce McGowens

Pick 23 – Sixers

ESPN : Jaden Hardy

Bleacher Report : Jaden Hardy

The Athletic : Jaden Hardy

Sports Illustrated : Tari Eason

CBS Sports : Mark Williams

The Ringer : Blake Wesley

Pick 24 – Bucks

ESPN : Nikola Jovic

Bleacher Report : Blake Wesley

The Athletic : Terquavion Smith

Sports Illustrated : MarJon Beauchamp

CBS Sports : Caleb Houstan

The Ringer : Walker Kessler

Pick 25 – Spurs

ESPN : E.J. Liddell

Bleacher Report : Ismaël Kamagaté

The Athletic : Nikola Jovic

Sports Illustrated : Patrick Baldwin Jr.

CBS Sports : Nikola Jovic

The Ringer : Jaden Hardy

Pick 26 – Rockets

ESPN : MarJon Beauchamp

Bleacher Report : Nikola Jovic

The Athletic : MarJon Beauchamp

Sports Illustrated : Walker Kessler

CBS Sports : Wendell Moore Jr.

The Ringer : Dalen Terry

Pick 27 – Heat

ESPN : Dalen Terry

Bleacher Report : MarJon Beauchamp

The Athletic : Kennedy Chandler

Sports Illustrated : Jake LaRavia

CBS Sports : Jaylin Williams

The Ringer : Kennedy Chandler

Pick 28 – Warriors

ESPN : Jake LaRavia

Bleacher Report : Jake LaRavia

The Athletic : Jake LaRavia

Sports Illustrated : Wendell Moore Jr.

CBS Sports : Jean Montero

The Ringer : Christian Koloko

Pick 29 – Grizzlies

ESPN : Caleb Houstan

Bleacher Report : Kennedy Chandler

The Athletic : Patrick Baldwin Jr.

Sports Illustrated : Max Christie

CBS Sports : Josh Minott

The Ringer : MarJon Beauchamp

Pick 30 – Nuggets