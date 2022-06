Draft NBA 2022 : Chet Holmgren, le profil complet ! Apéro TrashTalk

Les Finales NBA 2022 viennent tout juste de se terminer, mais ce n’est pas encore le moment de se reposer. Car dans moins d’une semaine, il y a la Draft. Et qui dit Draft dit évidemment profil de Draft. Comme tous les ans, on vous présente les principaux prospects de la cuvée, en commençant par la grande tige Chet Holmgren.

Le profil de Chet Holmgren, à l’écrit

Vous aimez les licornes ? Voilà qui tombe bien, car Chet Holmgren fait partie de cette race de basketteurs. 2m13 pour 90 kilos, faut avouer que le physique du bonhomme n’est pas commun. Ultra longiligne et du genre à flexer des os plutôt que des muscles, le prospect sorti tout droit de Gonzaga intrigue beaucoup. Car c’est pas tous les jours qu’on voit un mec de sa taille posséder un tel talent balle en main tout en représentant une vraie menace défensive quand il s’agit de protéger le cercle. Clairement, son potentiel est immense, mais des doutes subsistent à son sujet. Ne risque-t-il pas de se faire bouffer physiquement en NBA ? Son manque de coffre peut-il être rédhibitoire ? Le gamin est du genre à se battre mais au plus haut niveau, ça risque d’être insuffisant, surtout les premières années. Holmgren reste néanmoins l’un des grands noms de la cuvée 2022, et pourrait bien être appelé en numér0 1 par Adam Silver jeudi prochain.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis d’Hexpert sur les projections abordées ! En attendant, on se donne déjà rendez-vous ce soir pour une nouvelle vidéo profil de la Draft 2022.