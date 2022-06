NBA Draft 2022 : le gros bilan… de ce qu’on a moins aimé ! Apéro TrashTalk

On a sorti hier un apéro spécial sur les moves qu’on a bien aimé à la Draft 2022. Comme vous vous en doutez, il est l’heure de passer à ceux qui (selon nous) auraient pu mieux faire.

Après les bons élèves, c’est l’heure de se pencher sur ceux qui mériteraient d’aller au coin après cette Draft 2022. On pense notamment aux Knicks, qui se sont privés d’un bon pick pour dégager Kemba Walker et récupérer un peu de cap space. Le move est astucieux car cela veut dire miser fort sur la Free Agency, mais encore faut-il attirer un gros poisson à ce moment-là. Pas vraiment une force ces dernières années. Pour le reste, plusieurs dossiers sur lesquels il faut revenir : les Kings n’auraient-ils pas pu mieux faire avec leur pick 4 ? Les Hornets ont-ils dégagé leur pick 13 contre deux chips ? Pourquoi les Spurs se créent-ils un embouteillage sur les postes extérieurs ? Quid de Chicago ? Bref, beaucoup de questions à se poser et on sera ravis d’avoir les avis des uns et des autres sur vos franchises respectives.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans un bon fauteuil ou sur le canap, on se prend un truc à grignoter, on remplit les commentaires parce que c’est sympa de partager les avis et on savoure ce petit apéro en famille. À très vite !