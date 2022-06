Grand fan de basket, Kylian Mbappé a assisté à la Draft NBA ce jeudi soir et il n’était pas là en tant que simple spectateur. Le joueur du PSG a profité de l’occasion pour annoncer un partenariat entre sa société de production et la Grande Ligue.

Comme chaque année, la Draft NBA a rassemblé son lot de personnalités. Il y a les pépites qui vont affoler les compteurs dès la saison prochaine bien sûr mais aussi des invités prestigieux comme… Kylian Mbappé ! Présent à la Draft avec quinze garçons et filles de sa fondation « Inspired by KM », l’attaquant du Paris Saint-Germain a saisi l’occasion pour annoncer la naissance d’un partenariat entre sa société de production, Zebra Valley, et la NBA. À travers un communiqué, le natif de Bondy a justifié cette collaboration.

« Le partenariat stratégique entre Zebra Valley et la NBA représente une étape importante pour rassembler les fans de football et de basket autour de contenus premium en racontant des histoires qui comptent. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de la NBA pour favoriser le dialogue entre les communautés mondiales et rendre les conversations culturelles plus pertinentes »

Du côté de la NBA, on se satisfait évidemment de pouvoir travailler avec un joueur dont l’image ne fait que grandir ces dernières années à l’international, bien au-delà du rectangle vert. Il a d’ailleurs été intégré à la liste Forbes 2022 des 30 Under 30 Europe, une distinction qui met en avant ceux qui « redéfinissent l’avenir de leur secteur d’activité ».

« Drafter Kylian Mbappé dans la famille NBA témoigne de l’attrait mondial du basket-ball NBA et de la convergence de la ligue, de la communauté mondiale du football et de la culture populaire. Nous sommes impatients de travailler avec Kylian et l’équipe de Zebra Valley pour créer un contenu unique et captivant qui engagera et inspirera les fans du monde entier. » George Aivazoglou, NBA Head of Fan Engagement and Direct-to-Consumer pour l’Europe et le Moyen-Orient

On devrait donc voir Mbappé et la NBA collaborer à plusieurs reprises dans le futur et cela montre aussi tout l’intérêt que porte l’attaquant des Bleus à la Ligue américaine. Dans un live avec Rémi Reverchon sur beIN Sports, on apprend notamment que Mbappé a commencé à suivre la NBA depuis les Finales de 2019 et qu’il a notamment regardé toutes les Finales 2022. Pour ceux qui se demandent quelle est son équipe préférée, on a la réponse. En interview avec les confrères d’ESPN, Kiki n’a pas hésité une seule seconde : les Lakers. Marrant quand on voit les similitudes entre le PSG et les Angelinos à l’instant T (changement de coach, deux stars sur trois critiquées cette saison, l’obligation de revenir sur le devant de la scène l’an prochain).



« Mon équipe préférée, c’est les Lakers. Je pense qu’ils vont changer pas mal de choses cet été, ils ont déjà changé de coach. Je pense qu’ils vont changer des choses et j’espère qu’ils pourront gagner la bague l’an prochain. »

Mettre Kylian Mbappé et NBA dans la même phrase, cela semblait improbable mais la Grande Ligue et le buteur français vont bien bosser main dans la main sur divers projets de contenu dans le futur. On va bien sûr suivre tout ça de très près.

Source texte : ESPN / beIN Sports / NBA France