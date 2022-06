Vous avez sombré avant la fin de cette longue nuit dédiée à la Draft NBA 2022 ? Aucun problème, TrashTalk vous récapitule tout ce qu’il s’est passé dans un tableau simple comme bonjour. Interrogation surprise la semaine prochaine, comme ça vous êtes prévenus.

Cette nuit, les cancres de la saison dernière jouaient gros au Barclays Center. Pas sur le terrain mais sur l’estrade à l’occasion de la Draft NBA 2022. À chacun son chouchou, à chacun ses projections. Seul le temps nous dira qui a fait les bons choix et qui n’a pas su miser sur le bon cheval. En attendant, on vient de passer une nuit all-time que l’on n’est pas près d’oublier au même titre que les 60 pépites successivement appelées par Adam Silver et Mark Tatum. Mais pour ceux qui ont eu une panne de réveil ou qui doivent se lever tôt parce que mince, y’en a qui bossent, voici les deux tableaux magiques qui résument bien le moment que l’on vient de passer. A chaque nom en rouge, le détail du choix de Draft a été développé dans un article maison à lire sans modération. Pour les analyses, pas de panique elles tomberont au fil de l’eau pour peaufiner votre discours autour de la machine à café. Stay tuned, et vous saurez tout.

Les joueurs sélectionnés au premier tour de la Draft NBA 2022 (et l’article qui va bien pour la plupart)

Les joueurs sélectionnés au second tour de la Draft NBA 2022

Position Franchise Joueur 31 Indiana Pacers via Rockets Andrew Nembhard 32 Orlando Magic Caleb Houstan 33 Toronto Raptors via Pistons Christian Koloko 34 Oklahoma City Thunder Jaylin Williams 35 Lakers via Magic via Pacers Max Christie 36 Pistons via Portland Trail Blazers Gabriele Procida 37 Sacramento Kings Jaden Hardy 38 Grizzlies via Spurs via Lakers Kennedy Chandler 39 Cleveland Cavaliers via Spurs Khalifa Diop 40 Hornets via Wolves via Wizards Bryce McGowens 41 New Orleans Pelicans EJ Liddell 42 New York Knicks Trevor Keels 43 Los Angeles Clippers Moussa Diabaté 44 Warriors via Atlanta Hawks Ryan Rollins 45 Wolves via Charlotte Hornets Josh Minott 46 Nuggets via Detroit Pistons via Nets Ismael Kamagate 47 Memphis Grizzlies via Cavaliers Vince Williams 48 Pacers via Minnesota Timberwolves Kendall Brown 49 Cavs via Kings via Bulls Isaiah Mobley 50 Minnesota Timberwolves via Nuggets Matteo Spagnolo 51 Hawks via Warriors via Raptors Tyrese Martin 52 New Orleans Pelicans via Jazz Karlo Matkovic 53 Boston Celtics JD Davison 54 Washington Wizards Yannick Nzosa 55 Bucks via Golden State Warriors Gui Santos 56 Cavs via Wizards via Mavericks Luke Travers 57 Portland Trail Blazers via Grizzlies Jabari Walker 58 Bucks via Indiana Pacers Hugo Besson 59 ————————- * ——- 60 ————————- * ——-

* Bucks et Heat pénalisés d’un pick pour cause de tampering, 58 picks seulement cette année

Hop, hop, hop, comme les verbes irréguliers en anglais on se note ça dans un coin de la tête pour être capable de tout réciter dans l’ordre. Et on se donne rendez-vous ici même dans quelques années pour recracher son café en redécouvrant un joueur drafté très haut qui a totalement disparu de la circulation.