Sixers : Ben Simmons et Joel Embiid, compatibles ou pas vraiment…? Apéro TrashTalk

Cette saison, Philadelphia souffle clairement le chaud et le froid. Comme le montre la grosse différence entre leur bilan à la maiz et en déplacement, les Sixers sont irréguliers et on commence clairement à se poser certaines questions, notamment sur la compatibilité de leurs deux stars.

Avant le début de la saison régulière, les Sixers faisaient clairement partie des candidats au titre et ils n’ont pas hésité à afficher leurs grandes ambitions. Mais aujourd’hui, les hommes de Brett Brown ne sont « que » cinquièmes à l’Est avec un bilan relativement décevant de 29 victoires pour 16 défaites. Les Sixers ont donc du mal à trouver l’équilibre sur cette première moitié de saison. Le groupe reste très fort sur le papier et par moment mais est-ce que la franchise est sur le bon chemin par rapport à ses ambitions ? Ben Simmons et Joel Embiid sont-ils réellement compatibles ? Voilà les interrogations qu’on possède aujourd’hui à l’égard de cette équipe et on va tenter d’y apporter des réponses.

Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux