La Draft NBA 2022, c’est ce soir ! À moins de 24h de la 76e cérémonie de l’histoire, en coulisses, tout s’accélère. Afin d’être toujours bien informé sur les derniers bruits de couloir qui animent la Ligue, rien de mieux qu’une petite matinale fait maison, où vous pourrez retrouver l’ensemble des infos les plus récentes en amont de la Draft. Let’s go !

Avant d’aller plus loin, le dernier mock draft – en vidéo – made in TrashTalk

Portland Trail Blazers are in pursuit of Toronto Raptors forward OG Anunoby with the No. 7 pick in Thursday’s draft in play, league sources tell @YahooSports .

C’est l’une des grosses rumeurs de ce jeudi 23 juin. Moins de 24h avant le coup d’envoi des hostilités, Chris Haynes de Yahoo Sports informe que Portland serait prêt à balancer son 7e pick outre la frontière américano-canadienne. L’objectif ? Aller chercher O.G. Anunoby – poste 3/4 de 24 ans – sous contrat jusqu’à l’été 2025 (option joueur sur la dernière année). Après le recrutement de Jerami Grant, cette seconde arrivée serait perçue comme un message du gang de Joe Cronin. Le nouveau GM des Blazers cherche à entourer Damian Lillard sans sacrifier les meubles déjà en place. L’idée n’est pas déconnante : entre un jeune joueur déjà confirmé qui sort d’une belle saison à Toronto – 17.1 points de moyenne à 44% au tir dont 36% du parking, 5.5 rebonds et 2.6 assists – et un second qu’il faudra développer et accompagner, sans aucune garantie qu’il n’atteigne un jour le niveau d’Anunoby, Joe Cronin opte pour le résultat instantané.

The Hawks are weighing a variety of scenarios as they pursue a John Collins trade in connection with Thursday’s draft, with a deal headlined by Collins and Sacramento’s Harrison Barnes among Atlanta’s prime options, league sources say.

More of my latest: https://t.co/Yn653jeanI https://t.co/BrUbbcmsew

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 23, 2022