NBA Top 10 du jour : Precious Achiuwa a baptisé Scottie Lewis, et si vous ne connaissez qu’une seule de ces deux personnes c’est normal

Qui dit Summer League dit absence totale ou partielle de défense, et qui dit absence de défense dit gros highlights. Qui dit gros highlights dit Top 10 bien sûr, alors envoyez la sauce car les gamins ont la dalle.

#10 : Bruno Fernando a beau nous faire croire qu’il est un basketteur sur cette Summer League mais Filip Petrusev est venu lui rappeler que, lui, il en était un depuis quelques années déjà.

#9 : Juwan Durham n’en a rien a foutre de la hype Yurtseven, mais il ne sait pas encore que dans quelques mois il le regardera sur le League Pass.

#8 : alerte action collective pour les Pacers, je répète, alerte action collective en Summer League.

#7 : prenez un peu de Kobe, un peu de Kyrie, mélangez le tout et vous obtenez le match de Skylar Mays cette nuit. Ne jamais exagérer, ne jamais blasphémer, c’est la règle.

#6 : Feron Hunt fait partie de ces mecs qui se sont montrés cette nuit en prime time en France, et ça n’arrivera probablement pas très souvent dans sa carrière.

#5 : Romeo Langford qui s’élève ligne de fond et qui postérise une défense, ça on aimerait le voir un peu la saison prochaine.

#4 : Skylar Mays a même rajouté un peu de Chris Paul à sa partition de la nuit, et c’est Jalen Johnson qui se régale.

#3 : difficile de savoir ce qui est le plus fou entre le dribble dans le dos de Trevelin Queen ou la défense de Spencer Littleson.

#2 : si vous vous réveillez en sueur après avoir rêvé de Precious Achiuwa qui vous grimpe dessus, c’est que vous êtes probablement Scottie Lewis.

#1 : Tyrique Jones a vu Greg Brown alors il a accéléré. Greg Brown a vu Tyrique Jones alors il s’est décalé. Et Greg Brown a bien fait.

La classe à Vegas comme dirait presque l’autre. On vous laisse gober ce Top 10 sans mâcher et nous on se retrouve… bah demain, même endroit même heure ?