La Summer League de Salt Lake City démarre cette nuit avec deux rencontres pour premières hostilités. Jusqu’au 10 juillet, le Thunder, le Jazz, les 76ers et les Grizzlies vont se défier à coup de jeunes rookies et autres spécimens en quête de sensation. Demandez le programme du Day 1 !

1h : Philadelphia 76ers – Oklahoma City Thunder

Les 76ers contre le Thunder, ça c’est un affiche qui va faire rêver les fans de NBA dès le mois d’octobre. Dans cette Summer League à Salt Lake City, le choc a peut-être moins de hype, mais n’est pas dénué de joueurs intéressants.

Chez le Thunder, Ousmane Dieng – fraîchement rentré du groupe de préparation de l’Équipe de France – pourrait profiter de l’opportunité pour surfer sur sa bonne saison avec le Oklahoma City Blue en G League. Nikola Topic, sélectionné en 12e choix de la Draft NBA 2024 mais victime d’une rupture des ligaments du genou, ne devrait pas revenir avant de longues semaines. En face, les 76ers vont lancer le sniper Jared McCain dans le petit bain salé du lac avant l’océan au mois d’octobre.

Thunder Announces 2024 Summer League Roster 📋

🔗 | https://t.co/ZtPO4LbGmX pic.twitter.com/7I6kTW7mU4

— OKC THUNDER (@okcthunder) July 7, 2024

3h : Utah Jazz – Memphis Grizzlies

Pensée émue aux amateurs de Summer League qui attendent cet événement toute l’année. Cette rencontre a tout pour être un BANGER monumental.

Côté oursons, on devrait assister aux (très) grands débuts de Zach Edey. Le Canadien aux dimensions XXL (2m24, 126 kilos) a terrorisé la NCAA et la March Madness avec Purdue, et son arrivée en NBA est aussi intrigante qu’entourée de points d’interrogations. Alors que Memphis va se battre pour être en haut de la Conférence Ouest cette saison, l’aisance d’Edey au poste 5 pourrait orienter les plans de Taylor Jenkins. En guise de premiers (tout petits) éléments de réponse, le pivot se frotte au Jazz cette nuit.

Mais à Utah, le duo Walker Kessler (pourtant à l’aube de sa troisième saison NBA) – Kenneth Lofton Jr. devrait proposer une opposition solide dans la raquette. Mais si on ajoute Cody Williams, Isaiah Collier, Kyle Filipowski, Keyonte George ou Taylor Hendricks, ça fait l’équivalent d’un porte-avions de jeunes joueurs frissons à observer. Quand on songe à ces nuits d’été, ça fait toujours sourire.

Utah Jazz have one of the strongest Summer League rosters I’ve seen so far this year. A lot of young talent in this group pic.twitter.com/dKakLnibYe

— HoopsWill (@HoopsWill) July 2, 2024

Rendez-vous sur les coups d’1h du matin pour se mettre dans la bain de Salt Lake, avant un main event alléchant dans la foulée. Si Zach Edey envoie 25 points et 15 rebonds, le rédacteur mange son chapeau.