Les casseurs de cercle – Charlie Hentz : l’homme qui avait explosé deux paniers… dans le même match

Dans le cadre de notre partenariat avec le constructeur de solides paniers de basket Lifetime, TrashTalk s’attaque au mois d’août… aux casseurs de cercle. Des brutes, des avions de chasse, parfois les deux en même temps, et des joueurs liés à jamais à l’histoire de l’arceau, puisque nos amis en ont tout simplement brisé. Littéralement. Après deux premiers volets consacrés à Darryl Dawkins et Jerome Lane, on s’attaque cette semaine à un destructeur moins connu du circuit : Charlie Hentz.

Un nom de sauce barbecue, un prénom politiquement correct, 1m95 pour 96 kilos de puissance et d’agilité, dites bonjour à Charlie Hentz. Ou plutôt, comme on l’appelle dans le circuit, « The Helicopter ». Car oui, avant les phénomènes de la street, avant les grands noms de NBA ou les surnoms filés à tour de bras, il y a bien eu un hélico qui a fait des dingueries sur les terrains de basket. Un tourbillon capable de réaliser des choses extraordinaires en ABA, comme le fait d’exploser deux paniers… dans la même rencontre. Story.

6 novembre 1970, quelque part en Amérique. Allez, soyons précis, disons Raleigh en Caroline du Nord. Et ajoutons qu’il fait un peu froid dans ce match de la American Basketball Association, entre deux équipes que vous connaissez forcément tous (non), les Pittsburgh Condors qui se déplacent chez les Carolina Cougars. Au début des seventies, la ABA fait son trou doucement mais sûrement dans le paysage sportif américain en proposant un jeu ultra-rapide et spectaculaire, loin de la rompichante NBA et ses systèmes parfaitement exécutés façon Boston Celtics. Si la popularité de Bill Russell et ses coéquipiers est au sommet, le jeu ne vend pas trop de rêve et il faut se tourner vers ces équipes de bandits en ABA pour découvrir quelques nouveautés. Un ballon tricolore, des shows à la mi-temps, une ligne à trois-points et… des dunkeurs suprêmes, dont Charlie Hentz. Formé dans l’Arkansas, drafté par les San Diego Rockets mais préférant l’assurance financière offerte par les Pittsburgh Condors, Hentz a la possibilité de se faire un nom. Et il va y arriver, dès sa saison rookie, en ce froid vendredi de novembre 1970.

La première mi-temps est calme, mais elle se termine littéralement avec cette action qui va choquer l’audience venue se rassembler à Raleigh. Parti seul en contre-attaque avec une minute de jeu avant la pause, Hentz décolle et met toute sa patate dans son dunk à deux mains… ce qui explose littéralement le panier en place. « Des milliers de morceaux de verre tombent au sol, » raconte un journaliste local le lendemain de l’événement. « On aurait dit le son d’un fusil à pompe tirant dans une vitre, George Peeples essayait de retirer les morceaux de panier de son afro. » Cependant, ce qu’il ne sait pas encore, c’est que la soirée va être doublement historique. En effet, pendant que le staff présent sur place ramasse les morceaux et tente de trouver une solution, une heure entière passe et les joueurs ne savent quoi faire. On fait la mi-temps la plus longue de tous les temps ? On annule le reste de la rencontre ? Il faut comprendre qu’à l’époque, la ABA est une jeune ligue qui ne roule pas sur l’or. Donc un panier brisé, ça peut vite coûter des ronds, et on se retrouve rarement prêt avec un plan B en tête. Tant pis, cette rencontre est importante et le YOLO des années 70 doit s’imposer au niveau organisationnel : c’est donc un véritable panier en bois qui est installé pour que la rencontre reprenne. Un plexi en bois, bonjour l’assurance du tir avec la planche. Tout est en place, les joueurs sont prêts, normalement tout devrait bien se passer jusqu’à la fin du match, n’est-ce pas ?

Well…

« Avec 67 secondes à jouer, Hentz repart en contre-attaque et réalise le même dunk, mais de l’autre côté du terrain. Et le résultat est le même. Les deux équipes, ne sachant quoi faire, déterminent donc que l’issue de la rencontre est déjà connue et qu’on a pas besoin d’en voir plus. Le match se termine alors sur ce nouveau panier brisé. »

Score final, 122 à 107 pour les Condors. Car oui, vous l’avez compris, Charlie réalise ce double-dunk dévastateur… dans une défaite. Peut-être une des défaites les plus célébrées de l’histoire du basket et des paniers, quand on voit ce qui est resté dans les mémoires. Si la légende raconte que plusieurs gamins de Caroline du Nord ayant assisté à ce match possèdent encore dans leur tiroir un morceau de verre d’un des deux paniers brisés, la plupart des témoins se souviennent de l’hallucination totale de la foule devant une telle scène. Deux paniers…? Détruits dans le même match…? C’est aussi cela qui a aidé à cimenter l’image aussi incroyable de la ABA, ainsi que sa réputation. Quelques mois avant l’arrivée d’un certain docteur, Monsieur Julius Erving, le bouche à oreilles commençait déjà à faire son effet. Tu as entendu parler de ce type qui dunke de la ligne des lancers-francs ? Et celui qui a cassé deux paniers dans le même match ? C’était ça, l’American Basketball Association. Des coupes de cheveux parfaites, des moyens matériels limités, et des phénomènes athlétiques capables de prouesses comme on n’en reverra plus jamais au niveau professionnel.

Charlie Hentz n'est pas un nom reconnu dans l'histoire des casseurs de cercles. C'est ce qui va avec le fait d'avoir rayonné en ABA, une ligue obscure dont la durée de vie fût aussi courte que celle de ses paniers.