Free Agency 2021 : Eric Bledsoe file aux Clippers, Memphis récupère Pat Beverley et Rajon Rondo, ça bouge au pays des meneurs rincés

Énorme Woj Bomb cette nuit (on se contente de ce qu’on a), avec un trade entre les Clippers et les Grizzlies. Eric Bledsoe prend la direction de Los Angeles, qui envoie trois joueurs en échange : Rajon Rondo, Patrick Beverley et Daniel Oturu. Deal plutôt surprenant sur le papier, mais qui pourrait s’avérer utile dans la logique des deux franchises.

A peine a-t-il eu le temps de poser ses valises dans le Tennessee que le voilà déjà parti. Comme attendu, Eric Bledsoe et son imposant arrière train ne seront donc pas restés longtemps à Memphis. Quelques jours après son transfert en provenance de New Orleans, le combo guard prend la direction de Los Angeles pour rejoindre les Clippers, comme l’a indiqué Adrian Wojnarowski d’ESPN. En échange, les Grizzlies récupèrent trois joueurs, les deux meneurs vétérans Rajon Rondo et Patrick Beverley et le jeune à potentiel Daniel Oturu. Aujourd’hui, l’ami Eric est sans doute le joueur le plus talentueux de ce trade et il vient s’ajouter dans la construction des Clippers pour aller chercher le titre. Après les prolongations de Kawhi Leonard, Reggie Jackson et Nicolas Batum, nouveau move de la direction qui récupère un meneur expérimenté (31 ans), au talent indéniable. D’ailleurs, Bledsoe avait été drafté par les… Clippers en 2010 et y avait passé trois saisons avant d’exploser à Phoenix. Si la défense et le hustle sont une garantie, la partie offensive est plus décevante ces derniers temps. La saison dernière aux Pelicans, Bledsoe tournait à 12,2 points et 3,8 assists à 42% au tir et 34% à 3-points, Des statistiques assez faibles pour celui qui, on le rappelle, est (fut ?) surnommé Mini-Lebron.

The Los Angeles Clippers are trading Patrick Beverley, Rajon Rondo and Daniel Oturu to the Memphis Grizzlies for guard Eric Bledsoe, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 16, 2021

Outre la qualité intrinsèque du joueur, avec ce trade les Clippers économisent tout de même 30 millions de dollars de luxury tax et récupèrent 8,3 millions de trade exception. En laissant partir deux meneurs vétérans, ils libèrent de la place sur les rotations d’arrières où Eric Bledsoe aura des minutes avec Reggie Jackson et Terance Mann notamment. Trade idéal donc pour poursuivre le développement de l’une des révélations des derniers Playoffs. Du côté des Grizzlies, ce sont donc Rajon Rondo, Patrick Beverley et Daniel Oturu qui se retrouvent sur la route de Memphis avec Eddy Mitchell. Difficile de trouver un intérêt dans l’acquisition de ces joueurs, mais Memphis se libère surtout d’un contrat de deux ans garantis avec Bledsoe et récupère des contrats expirants afin d’avoir de la flexibilité à l’été 2022. Si Pat Bev pourrait bien matcher avec la mentalité des Grizzlies et aider à la formation des jeunes pousses, compliqué d’imaginer Rajon Rondo rester dans le Tennessee. Adrian Wojnarowski l’a rappelé, la direction de Memphis reste ouverte pour réaliser de nouveaux mouvements, car avec ces trois joueurs, la franchise compte désormais seize contrats garantis. Alors, pourquoi pas bouger autour de Playoffs Rondo qui pourrait intéresser un contender, à moins qu’à 35 ans il ne choisisse une destination plus exotique pour finir sa carrière.

Les Clippers vont-ils réussir à relancer Eric Bledsoe ? Les Grizzlies vont-ils garder les trois joueurs obtenus ou vont-ils encore bouger ? On le sait, un trade en NBA en implique souvent d’autres, hashtag domino. Restez à l’affût, affaires à suivre.

