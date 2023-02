Breaking news de 17h50, on apprend à l’instant par nos insiders préférés que le match de ce soir s’annonce intense et très défensif !

Haha, très drôle.

On reprend.

Breaking news, Adrian Wojnarowski nous apprend donc que Kevin Love, fraîchement libéré par les Cavs, devrait s’engager dans les prochaines heures avec un autre contender de la Conférence Est : le Miami Heat !

After clearing waivers, Kevin Love plans to sign with the Miami Heat, his agent Jeff Schwartz of @Excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/c1Ff4tLfKP — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 19, 2023



On en parlait pas plus tard que ce matin tiens, quand on apprenait qu’en sus de quitter les Cavs, Kevin Love aurait droit prochainement à l’immense privilège de voir son maillot retiré au plafond de la salle de Cleveland. Une preuve s’il en fallait une de l’importance du gazier dans l’Ohio pendant plus de huit ans, et ce soir ce sont donc Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro et toute la clique qui sourient puisque l’Amour débarquera bientôt en Floride pour trouer de la ficelle du corner.

A 34 balais, le quintuple All-Star n’est plus la machine à double-double qu’il était jadis avec les Wolves, ni même un homme capable d’être le troisième homme d’une équipe qui joue le titre comme avec les Cavs en 2016, mais l’expérience du garçon couplé à son adresse et son professionnalisme devrait faire grand bien à une équipe du Heat qui cherche son rythme de croisière, à un peu moins de deux mois du début des Playoffs.

Kevin Love sortira très probablement du banc d’Erik Spoelstra et amènera donc sa science offensive et sa – relative – greatness à Mayami. Encore un gros coup du Pépère Pat Riley, pas forcément ce qui vous emmène à la bague en 2023 mais un renfort, au minimum, utile et intelligent pour le Heat.