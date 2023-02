Ce soir, parmi les dizaines d’étoiles qui feront briller Salt Lake City, l’une d’entre elles brillera un peu plus que les autres… une fois de plus. Cette étoile est une étoile chauve et s’appelle LeBron James, LeBron qui va donc participer à son 19è All-Star Game et battre – de nouveau – un très vieux record détenu jusque-là par – de nouveau – Kareem Abdul-Jabbar.

Et de… 19.

Ça commence à faire là non ?

20 saisons en NBA, 19 All-Star Games. Honte à la NBA qui empêcha donc jadis le Grand Chelem (21/5/6 en saison rookie ça aurait mérité non ?), mais ce soir en tout cas, c’est bien un record all-time qui sera battu par LeBron, une grosse dizaine de jours après qu’il soit devenu le scoreur le plus prolifique de l’histoire de la NBA. Gros mois de février là. Record battu pourquoi ? Car si Jabbar avait aussi en son temps été sélectionné 19 fois pour le match des étoiles, il n’aura en fait disputé que 18 de ces matchs, la faute à un forfait pour raisons personnelles en 1973.

LeBron James has earned his 19th NBA All-Star selection, tying Kareem Abdul-Jabbar for the most in league history. James and Abdul-Jabbar currently share the record for most NBA All-Star Games played with 18.

Players with the most NBA All-Star selections ⬇️ pic.twitter.com/j315AJBNDV

— NBA Communications (@NBAPR) January 27, 2023