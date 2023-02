Après le Rising Stars Challenge vendredi et la soirée des concours hier, place ce soir au All-Star Game, au match des étoiles, et donc à la fin de trois jours de fastes dans l’Utah, les seuls de l’année comme dirait l’autre.

Une soirée qui se déroulera en plusieurs partie. La Draft des deux équipes pour commencer, effectuée par les deux capitaines Giannis Antetokounmpo (bien qu’incertain à cause d’une blessure au poignet) et LeBron James (qui disputera ce soir son 19è match des étoiles, record de Jabbar égalé), à 1h30 environ. Rapidement les joueurs se mettront en condition (c’est faux), Vin Diesel s’occupera de la présentation des équipes, Kamoulox, Post Malone tentera d’ambiancer la salle un peu plus que son cousin (c’est faux) Karl hier, puis ce sera le début du match le moins intense de la saison entre deux équipes soigneusement (c’est faux) composées par LeBron et Giannis une heure auparavant.

A la mi-temps la NBA rendra d’ailleurs hommage à LeBron James pour honorer son tout récent record (meilleur scoreur de toute l’histoire de la NBA), et après le traditionnel concert de la mi-temps (Burna Boy, Rema et Tems) on reprendra le match des étoiles, à l’ancienne, toujours avec ce système du Elam Ending qui consiste à atteindre un score prédéfini, système qui nous a offert de belles empoignades depuis trois ans et de beaux scénarios, notamment l’an passé avec un game winner de… LeBron James, qui d’autre.

Ne vous attendez pas au match de l’année, mais si vous êtes une personne à peu près normale et que vous aimez donc le basket et la bonne humeur, il y a tout de même de quoi passer une bonne soirée. Alors rendez-vous sur les coups de 1h30, et ensuite… le dernier qui s’endort a gagné !