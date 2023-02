On a appris hier que Kevin Love et les Cavs avaient officiellement mis un terme à leur relation. Une relation longue de huit saisons et demi et qui a connu des sommets d’amour en 2016, à tel point que la franchise de l’Ohio a annoncé dans la foulée de leur rupture que le maillot floqué du n°0 de son ailier-fort serait prochainement retiré à Cleveland. Un geste fort, un geste mérité.

C’était sur le grill depuis quelques jours, quand Kevin Love avait accepté de se mettre en retrait du groupe, en accord avec son coach et avec classe, un mot qui accompagne la carrière du shooteur depuis un paquet d’années maintenant. Le buyout est donc consommé, Kevin est libre comme l’air et devrait rejoindre un contender dans quelques jours. On parle du Heat, des Suns, mais depuis hier une autre info est venue se superposer au All-Star Weekend : les Cavs vont retirer le numéro 0 de son champion 2016 !

Cleveland Cavaliers: “…The admiration and gratitude we have for (Love) will ultimately land his jersey in the rafters of Rocket Mortgage FieldHouse.” https://t.co/0Fs8mX2I9r — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 18, 2023



Est-ce une surprise ? Non, mais le timing est en tout cas délicieux et témoigne du respect entre les deux parties.

15,7 points et 9,2 rebonds en neuf saisons, une bague glanée en 2016 on s’en rappelle tous, deux sélections de All-Stars, et voilà comment l’Amour tiendra bientôt compagnie à quelques légendes locales, avant d’être rejoints peu de temps après on imagine par un certain n°23, et peut-être même un n°2. Les maillots déjà retirés à Cleveland ? Le n°7 de Bingo Smith (quel prénom), le 11 de Zydrunas Illgauskas, le 22 de Larry Nance Papa, le 25 de Mark Price, le 34 d’Austin Carr, le 42 de Nate Thurmond, le 43 de Brad Daugherty et le 6 de Bill Russell, porté au plafond des 30 franchises NBA depuis quelques mois.

L’histoire entre Kevinou et les Cabs s’est donc achevé de la plus belle des manières, divorce heureux après un mariage qui le fut durant des années. Un modèle de relation, trop choupinou.