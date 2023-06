Jamal Murray s’en fiche d’être sous-coté en NBA : « Avec ce titre, c’est trop tard pour en avoir quelque chose à faire »

Ce samedi s’est déroulée l’inauguration d’un playground New Balance dans l’Est parisien, au square Alexandre Luquet, en la présence exceptionnelle de Jamal Murray. TrashTalk y était pour discuter avec le très fraichement champion NBA.

Quand on vous dit « Jamal Murray », à quoi pensez vous ?

Talentueux, 20 points et 6 assists de moyenne cette saison, 26/7/6 sur les derniers Playoffs, et un annulaire désormais bien habillé pour l’hiver. Mais – et c’est là une injustice à laquelle il ne s’est jamais donné les moyens de répondre – Jamal ne recense aucune sélection All-Star à son tableau de chasse. Les raisons ? Un poil trop fondu dans le collectif de Denver. Des blessures à répétition (59 matchs sur l’exercice 2019-20, 48 sur le 2020-21 et… aucun sur le 2021-22). On ne peut donc en vouloir à personne, si ce n’est à la vie. Mais au-delà de ces problématiques l’empêchant d’enfiler le maillot étoilé, Jamal Murray reste un joueur sous-coté. L’image du petit marché logé à 1600 mètres d’altitude dans les montagnes du Colorado lui sied tellement bien. Croiser un môme arborant son flocage dans le dos relève de l’évènement de vie : selon l’institut de sondage « TrashTalk Opinion », les maillots actuels des Denver Nuggets représentent seulement 1,9% du marché en France. Or, le flocage « Jokic » monopolise ces maillots à hauteur de 93,7%. On en déduit que le flocage « Murray » avoisine les 5% de présence au dos des maillots de Denver. Ce qui signifie que, sur le sol français, un maillot NBA a 0,095% de chances d’être floqué « Murray ». Pour la deuxième option offensive de l’équipe championne, ça fait un peu ric-rac.

Du coup, on a demandé à Jamal Murray s’il était affecté par cette négligence vis-à-vis de ses accomplissements. Il n’a que 26 ans, et déjà deux immenses campagnes de Playoffs à son actif – au bon souvenir de la Bulle d’Orlando. Plus que jamais, sa saison 2023-24 s’annonce “All-Starisable”.

« La seule chose que je puisse faire est d’être consistant. Continuez à jouer, continuez à essayer de faire mes preuves. J’ai quelque chose que beaucoup de gens n’ont pas avec ce titre de champion. Et ce titre parle pour lui. Je n’ai pas besoin d’être au top dans tous les domaines, je laisse simplement mon jeu s’exprimer. Avec ce titre, c’est trop tard pour en avoir quelque chose à faire. » – Jamal Murray, à TrashTalk

Pressés par un soleil d’aplomb, aussi responsable des gouttelettes logées dans les sourcils de Jamal, nous lui avons posé une question à propos d’éventuels rookies qu’il sentirait en capacité de s’imposer rapidement en NBA.

« Je pense que Wemby sera bon. Je pense que les frères seront bons aussi. Les Thompson seront intéressants à suivre. Nous avons déjà plusieurs jumeaux dans la Ligue. Les frères Morris. Les frères Lopez. Cela va être passionnant de voir ce qui nous attend avec les Thompson. »

Cet entretien de quatre ou cinq minutes s’est conclu par un petit comparo entre la France et le Canada. Une réflexion partie de l’exemple du football, avec l’Île de France désormais considérée en qualité de premier vivier de prospects en Europe. Sommes-nous en train d’emprunter le même chemin avec les arrivées de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly en NBA ? C’est encore tôt pour l’affirmer. Les dernières insertions de Français en NBA n’ont pas convaincu. Pour autant, les restaurations de playgrounds en Île de France sont de plus en plus fréquentes. La culture basket s’installe tranquillement à Paris, jusqu’à ce que, dans dix ou quinze ans, il n’y ait plus vraiment de différences entre leurs prospects biberonnés à la Gatorade, et les nôtres.

« Ouai je pense que pour ça, la France est comme le Canada. Nous essayons toujours de dire que nous avons beaucoup de talents. C’est pareil pour Paris. Les jeunes sont en train de s’y développer et dans dix ou quinze ans, il y aura de plus en plus de Français dans la Ligue. Je suis assez d’accord avec cette idée. »

Jamal Murray inaugure le nouveau Playground du Square Alexandre Luquet (Paris, 20e). pic.twitter.com/sDlYHq1HEx

— Benjamin Moubeche (@BenjaminMoubech) June 24, 2023

Propos recueillis par TrashTalk