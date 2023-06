Les Wolves n’auront pas attendu le début des hostilités estivales sur le marché des transferts pour commencer leur chantier dans l’effectif. Premier mouvement ? Une prolongation de Naz Reid, doublure de Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert dans la peinture. Pour 42 millions de dollars sur 3 ans, c’est une belle petite aubaine.

Il sort de sa meilleure saison en carrière, a fait son boulot comme il le fallait en sortie de banc, derrière la doublette Towns – Gobert. Et pour tous ces beaux efforts, les Wolves le prolongent avec un montant assez coquet, de 42 millions de dollars sur 3 ans. Il s’agit là d’une belle opération, car Naz Reid est un pur produit du Minnesota. Drafté par Minneapolis en 2019, il a toujours évolué au sein de la meute. Avec des débuts intéressants, et une suite qui s’annonce l’être tout autant.

Oh !! Même pas attendu la Free Agency, C’est deja prolongé pour Naz Reid chez les Wolves ! Et à un tarif assez sympa qui plus est, belle affaire pour un super backup ! https://t.co/NMUZVU7OGA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2023

11,5 points, 4,9 rebonds, 1,1 points à 53,7% au tir, voilà pourquoi 42 millions sur 3 ans représente une belle somme. Avec seulement quatre saisons en NBA, Naz peut encore progresser. Il est aussi plutôt régulier, avec la barre des 70 matchs atteinte ou presque sur les trois dernières régulières. Pour accompagner les Wolves en Playoffs, un tel profil peut s’avérer déterminant. Car les deux pivots stars du groupe pourront souffler un peu sans mettre en péril les résultats du groupe de novembre à avril. Et qu’ensuite, ses apports permettront de jouir d’une option tactique fiable en cas de souci.

Est-ce que Minnesota va garder autant de sous dépensés dans son secteur intérieur pendant très longtemps ? Non.

Est-ce que ça veut dire qu’il y aura un transfert de KAT ou Gobert sous 1 mois ? Aucune idée.

Mais les Wolves ont dit vouloir tester leur groupe au complet.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2023

Pour autant, cela rajoute encore de la masse salariale dans le secteur intérieur de l’équipe. Une équipe qui aurait bien besoin d’être renforcée un peu plus sur les lignes arrières, afin d’aider Anthony Edwards. Pourrait-on ainsi imaginer un transfert futur pour l’un des trois pivots mentionnés dans ce papier ? Pas forcément, l’idée est plus de tester le plein potentiel de ce groupe dans cette configuration avant de prendre quelconque décision. On verra ensuite quelle direction il faut prendre, mais c’est l’heure de tout donner, et cette signature donne donc le ton chez les Loups.

Source : Adrian Wojnarowski