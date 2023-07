Une arrivée, une prolongation : en plus de l’arrivée de Shake Milton, les Wolves ont étoffé leur effectif avec Troy Brown, qui débarque en provenance des Lakers. En complément, ils ont prolongé Nickeil Alexander-Walker, un profil qui s’était distingué lors du Play-in face au Thunder. La Free Agency des Loups est lancée !

Deux éléments qui seront membres de la meute l’an prochain, pour aider le groupe a passer ce fichu cap du premier tour des Playoffs. Troy Brown, pour commencer, qui fait ses bagages et quitte la cité des Anges pour rejoindre les plaines froides et vertes du Minnesota. Un move pas spécialement clutch sur le plan de la qualité de vie, mais sans doute bon pour le basket, car Brown jouira de jolies responsabilités en sortie de banc chez les Wolves. Un homme prêt à faire la sale besogne épisodiquement, le modèle de joueur parfait lorsqu’il s’agit d’aller foutre le zbeul dans la défense adverse.

Free agent Troy Brown has agreed to a deal with the Minnesota Timberwolves, Calvin Andrews of Klutch Sports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023



Et c’est le lien tout trouvé pour parler de Nickeil Alexander-Walker. Arrivé pendant l’hiver, il s’est réellement révélé lors du Play-in face au Thunder en verrouillant son cousin, un certain Shai Gilgeous-Alexander. Capable de prouesses défensives, il a prouvé sa valeur aux yeux de Chris Finch et jouera donc deux saison de plus à Minneapolis. Tous deux, Brown et NAW auront pour mission de dynamiser le jeu lorsque les cadres du groupe seront sur le banc. Là où les Wolves ont parfois manqué de constance, ces deux signatures sont garantes d’une énergie importante. Point maille ? Troy Brown s’engage pour 8 millions, le montant pour Nickeil est encore inconnu à l’heure actuelle.

And it’s done: Nickeil Alexander-Walker has agreed to terms on a two-year deal with the Timberwolves, league sources tell @TheAthletic.

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) June 30, 2023

Source : Jon Krawczynski, The Athletic, ESPN