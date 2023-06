Après que nos deux Équipes de France aient accroché le play-in jeudi, voici qu’elles étaient déjà de retour sur les terrains extérieurs de Vienne pour des matchs à la vie à la mort. Une défaite et c’est l’avion retour pour Paname qui est réservé. Retour donc sur cette journée décisive pour la défense du titre de championne du monde chez les femmes et pour l’obtention d’un ticket pour le TQO chez les hommes.

LE PARCOURS DES BLEUES (F)

Rendez-vous dès le début d’aprèm pour les Françaises face à l’Italie, qui avait fini troisième de son groupe. Le match démarre très bien pour l’Équipe de France et les coéquipières de Myriam Djekoundade vont garder cette avance prise dès le début jusqu’à la fin de rencontre. Fin du match 17 à 11 pour les Bleues, direction les quarts de finale.

Ensuite, face aux Françaises se dresse le Canada, premier de son groupe pour un remake de la finale de l’année passée. La rencontre débute mal pour les Françaises mais les Canadiennes se voient vite rattraprées par la patrouille avec cinq fautes sifflées contre elles dans la première moitié du match. Sur la suite, les deux équipes se tiennent et les vainqueurs du Women Series Tour l’année passée mettent les championnes du monde en titre à mal à près d’une minute de la fin. Mais Marie-Eve Paget en décide autrement avec un tir ravageur. Les Bleues l’emportent 14 à 13 face à leurs pires ennemies et s’envolent vers leur quatrième demi-finale consécutive en Coupe du Monde 3×3.

LE PARCOURS DES BLEUS (H)

On attendait les garçons au tournant aujourd’hui après leur phase de groupe difficile avec une victoire en quatre matchs et un repêchage in extremis pour ce play-in. Premier match de barrage face à la Suisse, deuxième de son groupe. Le match est plus que serré tout du long mais les fautes sifflées aux Suisses vont aider les Bleus à réduire leur écart petit à petit jusqu’à passer devant en début de rencontre. Dans un final où il ne fallait pas être cardiaque, Franck Seguela offre la victoire aux lancers, 19 à 18, on passe à la suite.

Bon, là on arrive sur du lourd, les États-Unis, avec Jimmer Fredette dans leurs rangs. Oui oui, un ex-NBAer qui joue au 3×3, c’est de la triche, mais un ancien joueur de NBA qui a du mal face à un ex-joueur de Nationale 2, ça nous montre bien que cette discipline est géniale. Dès l’entame, on sait que le match s’arrêtera avant le chrono des dix minutes. Les USA envoient du parking pour s’envoler mais les Bleus jouent de leur physique pour recoller. À l’inverse du play-in, le final ne sera pas à la faveur de l’Équipe de France et l’ancien des Kings inscrit le 21ème pion pour mettre fin au match. 21-19 pour les Amerloques, mais bravo messieurs pour ce combat de folie. On retiendra tout de même ce tir de Franck Seguela magistral aujourd’hui, avec un gros and-one sur la tête du fils de Rick Barry (oui, lui aussi tire ses lancers à la cuillère).

Fin de tournoi pour les hommes mais ces derniers seront dans les tribunes avec Astérix et Obélix demain pour supporter leurs homologues féminins. Rendez-vous donc ce dimanche à 14h55 pour la demi-finale face à l’Australie et à 18h ensuite pour la finale, on l’espère.