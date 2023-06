On ne les arrête plus ! Certes, ce ne sont que des matchs de prépa mais… on ne les arrête plus ! Nouvelle victoire des Françaises hier soir, toujours face à la Chine, ça fait du bien au moral et à la plaquette.

Après deux premières wins face à la Serbie et une autre la veille contre la Chine, c’est de nouveau l’équipe médaillées d’argent de la dernière CDM qui faisait face à la France hier à Mont-de-Marsan, ville de rugby issue d’une terre, malgré tout, qui pue très fort le basket. Les Chinoises tombeuses de la France lors des derniers mondiaux, mais la Chine diminuée par les absences “à cause de la WNBA” (comme la France, huhu).

Le bilan de ce quatrième et avant-dernier match de préparation ? Une victoire nette, sans bavure, la victoire d’une équipe qui tourne. 81-50, et notamment un incroyable 27-2 au troisième quart, à vous faire pâlir les Warriors, à vous faire rougir l’Olympiakos. Quelques infos sur ce match ? La sensation de voir une Migna Touré toujours plus responsabilisé en attaque ou encore une Romane Bernies qui offre plus de cadeau que le Père-Noël des CSP + (encore 9 passes en… 15 minutes).

La suite ? Un transfert vers la plus belle ville du monde dès mercredi avant d’y affronter la terrible (non) Grande-Bretagne samedi soir pour un dernier match avant de s’envoler vers la Slovénie où la France y affrontera au premier tour l’hôte slovène, l’Allemagne et… la Grande-Bretagne. Tiens tiens. Ah, et la plus belle ville du monde au fait, c’est Bourg-en-Bresse, et si vous n’êtes pas d’accord c’est que vous n’avez jamais vu la place Edgar Quinet un soir de victoire.