On y est, ce jour tant attendu, ce jour auquel les Françaises ne pouvaient PAS ne pas participer. The last day pour ceux qui causent la langue de Chèque Spears, le jour de gloire, ou pas.

Un match pour se chauffer, et un autre pour aller chercher le back-to-back, ça c’est le scénario rêvé. Si vous connaissez un peu le 3×3 vous savez que dans tous les cas cette dernière journée se terminera dans la sueur et les larmes pour nos filles du 3×3. La journée d’hier s’est terminée au bout du suspense, résumé ici, et à 14h55 nos quatre mousquetaires Hortense Limouzin, Myriam Djekoundade, Marie-Eve Paget et Laetitia Guapo feront donc face à l’Australie en demi-finale, afin de rallier leur deuxième finale consécutive, avant de tenter de conserver leur titre mondial, guette la violence de cette phrase.

What it means 📸💙

Quatrième demi-finale consécutive à la Coupe du Monde 3×3 pour les Bleues 🙌#3x3WC | @FIBA3x3 pic.twitter.com/3w4bYnAWZf

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 3, 2023



Dans l’autre demi ? Chine – Etats-Unis, amusez-vous bien les filles. Les Françaises, elles, tenteront une nouvelle fois de s’appuyer sur la vista de Limouzin, la défense de Djekoundade, les shoots de Paget et le cardio de Guapo, qu’il est irrespectueux de coller ces quatre étiquettes à ces quatre décathloniennes mais il fallait bien trouver des adjectifs. Car on parle bien de quatre filles terriblement polyvalentes, le 3×3 de très haut niveau l’exige, et surtout de quatre filles délicieusement accordées depuis plusieurs années et capables donc de s’assoir sur la planète 3×3 sur la deuxième année de suite. ALLEZ, 14h55, soyez là !