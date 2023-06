Après les Bulls hier, retour en texte et images sur la saison du Thunder d’Oklahoma City. Après une intersaison presque inexistante mis à part une Draft excitante, personne ne voyait OKC arriver à accrocher le play-in. Mais au terme d’une saison surprenante portée par un Shai Gilgeous-Alexander de gala, le Thunder a réalisé l’une des plus belles performances de l’année en NBA. Retour sur ces sept mois clés pour la relance de cette jeune franchise, à court et long terme.

CE QUE TRASHTALK AVAIT ANNONCÉ

On avait parlé d’Ousmane Dieng qui allait ramener plus de Français devant les matchs du Thunder. On avait évoqué l’impact de l’absence de Shai Gilgeous-Alexander en début de saison et celle de Chet Holmgren qui durera jusqu’à la saison suivante. 26 victoires pour Alex, pareil pour Bastien. Une petite augmentation par rapport à l’année précédente, mais sans raquette et avec un faux ailier en la personne de Lu Dort, on les voyait plus aller chercher Wemby que le play-in. En même temps, Sam Presti ne possède pas 45 picks de Draft jusqu’en 2029 pour rien. Bref, pensée aux fans du Thunder. “Bon courage” comme l’a si bien dit Bastien.

CE QU’IL S’EST VRAIMENT PASSÉ

Q… Qu… Quarante victoires ? Mais comment ?! Le meilleur rebondeur de l’équipe c’est le meneur !!

Le premier mois de compétition ne présage rien de bon vu qu’il ne se compose alors que de séries. Trois défaites, puis quatre victoires, puis quatre défaites… Les fans du Thunder comme les joueurs ne savent pas trop où se situer dans l’enjeu de cette saison 2022-23. La Loterie ? Le play-in tournament ? Les deux ? Oui, à OKC, on kiffe vachement le Burger Quiz.

On reste sur cette dynamique jusqu’à la mi-décembre, mais après une double victoire contre les Blazers, le Thunder passe la seconde. Shai Gilgeous-Alexander voit la porte de la postseason s’ouvrir et fonce tête baissée dans cette direction. Le garçon enchaîne encore les performances record, met des tirs clutchs et Oklahoma enchaîne sur une partie de saison où les victoires se multiplient.

La fin de saison ? Un combat 1v1 dans une impasse sombre avec les Mavs pour la dixième place. Un combat à distance entre SGA et Luka pour savoir qui irait à Cancun le premier, et bien sûr le fight a plus d’importance pour Luka car le cas échéant cette saison serait une vraie déception pour Dallas. Le Thunder a pourtant eu peur à cause de la douleur de Shai aux abdos, en même temps… à force de porter l’équipe sur son dos la plupart du temps tout s’explique. Au final, Oklahoma City l’emporte et s’envole pour le play-in tournament car la franchise texane décida de battre en retraite. Deux matchs pour aller choper la huitième place, en ayant terminé deux places plus bas en saison régulière. Le premier contre les Pelicans ? Boum, les oiseaux sont frappés par la foudre, mais les Loups du Minnesota résistent à l’orage lors du second match. Les Wolves vont en Playoffs avec leur équipe complète, et le Thunder partira finalement en vacances dix jours après leurs anciens voisins de Loterie.

L’IMAGE DE LA SAISON

Non, on ne parle pas de cette tentative de handshake ratée entre le rookie Jalen Williams et Shai mais bien de ce qui a été validé avec cette victoire contre les Suns. Une belle qualification au play-in synonyme de nouvelle étape passée dans ce cycle de reconstruction du Thunder. Bref, un vrai moment qui restera dans l’histoire dans la franchise et dans la tête des fans les plus fidèles d’OKC.

IL A CARTONNÉ : SHAI GILGEOUS-ALEXANDER

Il a permis à une franchise vue comme l’emblème du tanking de passer un nouveau cap. Une saison tout simplement record pour SGA, lors de laquelle il a battu des records et où il a rejoint des clubs de légendes grâce à ses performances exceptionnelles. Il passe de 24,5 à 31,4 points de moyenne, le tout avec des pourcentages efficaces, surtout quand on est dans la dernière minute du match et qu’il faut mettre le bon tir pour gagner. Le nouveau leader du Thunder a été récompensé par une première sélection au All-Star Game et une place de finaliste pour le titre de Progression de l’Année derrière Lauri Markkanen. S’il reste sur cette lignée, de nouvelles étoiles arriveront et on espère qu’elles s’aligneront pour que SGA remporte un petit trophée sympathique un jour ou l’autre, individuel, collectif ou les deux, le Burger Quiz hein, toujours.

ON L’ATTENDAIT ET ON L’ATTEND TOUJOURS : CHET HOLMGREN

Oui, on vous l’accorde, cette vanne est assez facile mais on ne pouvait pas la rater. Après la Draft 2022, tout le monde attendait ce grand coton-tige au tournant mais son idée pas très futée d’aller se taper des matchs Pro-am à Seattle lui a coûté la saison. Avec sa fracture de Lisfranc au pied, le gars s’est fait l’une des pires blessures possibles pour un basketteur, à la même échelle que la rupture du talon d’Achille ou des ligaments croisés. On l’a vu sur les réseaux sociaux tout au long de la saison nous dire qu’il avait pris du muscle pour pouvoir rivaliser avec les pivots les plus costauds de la Ligue l’année suivante ? Assez parlé maintenant, le Thunder a toujours besoin d’intérieurs donc on attend vite la licorne américaine sur les parquets NBA.

… ET LA SUITE ?

Shai Gilgeous-Alexander sur la même lancée, Josh Giddey et Jalen Williams qui montent encore en puissance, le retour de Chet Holmgren sur les parquets en étant prêt à tout péter et à prendre son pied en NBA, et une intersaison sympa pour drafter et recruter efficacement. Un beau package pour retourner au play-in en étant plus compétitif et aller gagner ce dernier game pour arracher la 7ème ou 8ème place en Playoffs ? Nous ici, on aime le beau storytelling.

Une saison tout simplement parfaite dans ce contexte de relance, tout en restant axé sur un projet de reconstruction interne. Une année géniale sur le plan collectif et individuel pour les joueurs les plus importants, on espère que tout restera dans cette ligne droite l’année prochaine. En tout cas, nous on y croit.