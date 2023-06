En cette fin de saison, la majorité des joueurs NBA sont en vacances et les évaluations peuvent donc commencer. Chez TrashTalk, on a donc décidé de faire un conseil de classe pour chaque franchise, avec une évaluation pour chaque joueur : 30 équipes, 450 joueurs diagnostiqués ! Côté Thunder ? De belles montées en puissance, des surprises, mais quand même quelques déceptions pour ternir le tableau.

Shai Gilgeous-Alexander : le meilleur marqueur, intercepteur et… contreur de l’équipe ? Non ce n’est pas une mauvaise blague. Par rapport à l’année passée, il a réussi – de nouveau – un incroyable step up. 31,4 points de moyenne pour SGA : les chiffres et les les lettres tout en trois, sauf le MIP qui n’est malheureusement pas arrivé dans l’Oklahoma. Mais il est le MVP de tous les fans américains et canadiens du Thunder alors cœur sur toi petit homme, continue sur ta lancée car tu finis la saison avec les félicitations du jury.

Luguentz Dort : la première tête du Cerbère de l’Oklahoma. On attendait une amélioration offensive en sachant que la défense était déjà très bonne, et le petit Lu a réussi à trouver un bon compromis entre les deux moitiés du terrain. Toujours aussi hargneux en défense mais avec la même agressivité en attaque, voilà ce qui a construit le nouveau statut de Mr Dort au sein du roster d’OKC cette saison. Et pour celles à venir, on veut juste que tout s’améliore encore et encore, c’est que le début, d’accord d’accord.

Josh Giddey : déjà une troisième saison NBA pour la petite machine australienne à triple-doubles. Le fait qu’il soit à la fois le meilleur rebondeur et le meilleur passeur de l’équipe en moyenne cette saison montre beaucoup de choses. Déjà que ça manque cruellement d’intérieurs au Thunder, cela se voit comme le nez au milieu de la figure, mais aussi que le Joshy boy est un vrai couteau-suisse au service de son équipe. Aussi deuxième meilleur marqueur du Thunder, le meneur a apporté dans tous les aspects du jeu et a encore montré qu’il méritait d’avoir été drafté aussi haut en 2021. Merci garçon, on continue comme ça l’année prochaine.

Tre Mann : ah oui, “lui”. Sûrement le seul hic de cette équipe du Thunder. On l’attendait cette année dû à sa grande force offensive et à la nécessité de développer la cette fameuse force offensive d’OKC, surtout après une saison rookie plutôt prometteuse en remplaçant de Giddey à la mène. Mais cette année, la moyenne de points passe en-dessous de la barre des dix avec 7,7 points de moyenne et, par conséquent, le temps, de jeu qui diminue bien aussi (de 22 à 17 minutes en moyenne). Bref, on l’attendait cette année mais il a failli à répondre à sa mission et s’est donc fait dépasser par un autre jeune premier…

Isaiah Joe : bonjour, je suis le mec qui a step up quand Tre Mann a failli à répondre à sa mission ! Lui qui avait déjà réussi à faire ses preuves du côté de Philadelphie arrivait dans la Conf’ Ouest avec un petit statut à confirmer… a triplé sa moyenne de points par match, en passant de 3,6 à 9,5 puntos, et rien n’indique qu’il ne continuera pas à mettre des gros tirs clutchs du parking la saison prochaine. Sans aucun doute.

Jalen Williams : mais, mais… est-ce qu’il ne serait pas là le steal de cette Draft 2023 ? La plus grande interrogation mais en même temps la meilleure surprise de cette saison 2022-23. Le gars sort d’une fac paumée, te sort une saison de fou à 14,1 points de moyenne et termine l’année en tant que finaliste pour le titre de Rookie de l’Année. Rien à dire, il ressort aussi du conseil avec les félicitations du jury. Bravo minot, c’est mérité.

Aleksej Pokusevski : oh mon petit bâton qui est encore trop fragile. Malgré les nombreuses blessures cette saison, il n’est pas encore assez fiable à l’intérieur pour emmener OKC au prochain level. Disparu de décembre à mars lorsque le Thunder avait décidé de passer la vitesse supérieure, il a du revenir à la compétition à un niveau qui n’était pas encore le sien. Compliqué pour le Poku et ce dernier va devoir faire des efforts la saison prochaine s’il veut encore faire partie de cette reconstruction dans les années à venir.

Jeremiah Robinson-Earl : absent de décembre à mars, il a du revenir de blessure à un haut niveau mais lui a tenu. Vingt matchs en tant que titulaire sur 43, cela en dit long aussi. Un step encore à passer l’année prochaine pour sa troisième année en NBA et on sera bon !

Kenrich Williams : oui, encore un Williams, et celui-là aussi traîne un peu partout. Dans la raquette, au rebond ou pour mettre un putback, pour faire des passes ou pour scorer…, le mulet est partout, en sortie de banc le plus souvent. Un garçon à garder sous le coude pour la suite, mais on souhaite tout de même une amélioration au niveau du rendement l’année prochaine, sinon le banc derrière Ousmane Dieng rique de s’ouvrir encore un peu plus.

Chet Holmgren : ah bah non.

Dario Saric : arrivé en échange de Darius Bazley depuis Phoenix, il a fait le taf en fin de saison pour renforcer la raquette du Thunder. Un nouveau mentor essentiel à cette équipe pour l’aider à grandir et à gagner en expérience.

Aaron Wiggins : en anglais, il y a toujours des faux amis avec le français. Ici Aaron est le faux pote d’Andrew. Aucun lien de parenté, et surtout aucune ressemblance sur le terrain. Le pauvre Aaron est un bon second couteau en remplacement de SGA mais il est quand même difficile pour lui de suivre la cadence du franchise player.

Mike Muscala : avant de l’échanger et qu’il s’en aille à Boston où il y sera aussi utile, il a quand même disputé 43 matchs. Petite pensée pour Justin Jackson du côté des Celtics, qui n’avait vraiment rien demandé.

Jaylin Williams : encore un Williams ? Oui mais pour les distinguer, c’est celui qui sourit le plus sur les photos. Souvent titulaire avec près de 20 minutes de jeu de moyenne, il a réussi à trouver un vrai rendement en défense avec quand même 5 rebonds chipés par match. À garder sur le banc pour avoir un deuxième cinq de feu ? Un peu mon neveu.

Darius Bazley : 36 matchs avec OKC puis est parti cirer le joli banc de Phoenix. Sympa les Playoffs en courtside ?

Ousmane Dieng : une première saison assez compliquée pour un lottery pick. De nombreuses blessures qui ont conduit le Frenchie à aller s’aguerrir en G League où il a par contre été très performant. En espérant que le garçon puisse s’épanouir en potentiel sixième homme l’année prochaine car sa fin de saison était très convaincante.

Lindy Waters III : le nom pourrait être celui de ton joueur NBA 2K. Lui a pourtant joué 41 matchs avec une quinzaine de minutes en moyenne et a réussi à rester assez efficace même quand son rôle prenait un peu de plomb dans l’aile.

Eugene Omoruyi : après l’avoir promu en contrat standard après son two-way concluant, ça l’a coupé sec quand Dario Saric est arrivé. Heureusement, Detroit lui a donné une seconde chance.

Jared Butler et Olivier Sarr : Bonnie & Clyde, Thelma & Louise, Winnie & Tigrou… tous ces duos n’ont rien à envier à celui-là car eux sont rentrés dans l’histoire.