Depuis la fin de la saison régulière, les Lakers n’ont plus de coach. Frank Vogel a été licencié suite à la saison cata des purple & gold. Mais voilà que la franchise de Los Angeles a franchi une étape dans son recrutement à travers les fameux entretiens… sur Zoom avec plusieurs entraîneurs potentiels.

On le sait depuis un mois, les Lakers cherchent un nouveau coach pour la saison 2022-23. Pas facile d’en trouver un de qualité pour manager un trio de stars et essayer de faire fonctionner l’expérience Russell Westbrook. Frank Vogel, pourtant titré en 2020, s’y est cassé les dents et cela lui a coûté son job. Il y a trois semaines, les Angelinos avaient montré de l’intérêt pour Mark Jackson. LeBron James était même d’accord et enthousiaste avec cette idée. Cet intérêt s’est concrétisé par un entretien sur… Zoom selon The Athletic, cependant Jackson est loin d’être le seul. Entre huit et dix candidats au total devraient passer par la case interview d’après ESPN. Parmi eux, nous retrouvons notamment les assistants Darvin Ham (Bucks) et Adrian Griffin (Raptors), et surtout Terry Stotts, ancien entraîneur des Blazers. Un choix qui peut paraître surprenant vu comment l’histoire s’est terminée avec Portland. Cependant, et c’est toujours bon de le rappeler, ce dernier est tout de même allé en Playoffs huit saisons de suite avec les Blazers et a connu une finale de conférence en 2019. De quoi peut-être rassurer les Lakers sur les qualifications en postseason en 2023.

The Los Angeles Lakers have interviewed former Golden State Warriors coach Mark Jackson for their head coaching job, sources tell @TheAthletic @Stadium. Jackson is among the finalists for the Sacramento Kings head coach opening. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2022

The Lakers are conducting their initial wave of interviews over Zoom. They anticipate interviewing 8-10 candidates. Coaches are speaking with Jeanie Buss, Rob Pelinka, Kurt Rambis, Jesse Buss and Joey Buss https://t.co/LMOJ2aePcH — Dave McMenamin (@mcten) May 7, 2022

Ce poste de head coach chez les Lakers est depuis toujours à lourdes responsabilités. En effet, cette franchise possède évidemment un grand historique, est beaucoup médiatisée et comporte presque toujours des stars dans ses rangs. L’échec est donc difficilement autorisé. La qualification pour les Playoffs est le strict du strict minimum et régulièrement l’objectif prioritaire est de rejoindre la finale de conférence. Un stade non atteint ces deux dernières années. S’il n’y pas de nouveaux trades XXL, le prochain entraîneur devra gérer ce groupe mené par un LeBron James qui ira sur ses 38 ans, avec Anthony Davis et Russell Westbrook, et autour Talen Horton-Tucker, Austin Reaves et… pas grand monde de plus. Une chose non aisée comme on a pu le constater cette année. D’autant plus que la saison prochaine, ce nouveau tacticien aura la pression de la victoire à tout prix. Une décision difficile à prendre que ce soit pour Rob Pelinka et ses conseillers dont Phil Jackson fait partie, ou pour les auditionnés. L’idéal pour Los Angeles serait un coach d’expérience et qui sait gérer les égos d’un groupe. Terry Stotts ou Mark Jackson peuvent-ils remplir ce rôle-là ? Seul le temps nous le dira.

Stotts et Jackson sont donc les deux têtes d’affiche pour ce poste de coach des Lakers. Rappelons que l’ancien entraîneur des Warriors est également sollicité par les Kings qui en font leur priorité. Peut-être une aubaine pour l’ancien des Blazers qui pourrait renfiler le costume du maître du banc très vite.

Sources texte : ESPN, The Athletic