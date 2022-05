Quelques semaines après avoir viré leur coach Frank Vogel, les Lakers continuent de chercher son successeur pour la saison prochaine. La franchise californienne veut prendre son temps pour ne surtout pas se planter dans ce choix évidemment important, et pour cela elle a même décidé de faire appel à un ancien grand nom de la maison : un certain Phil Jackson.

Il y a un mois et demi, on apprenait que le Zen Master possédait toujours des relations avec la franchise où il a remporté cinq titres NBA sur le banc. Cela se confirme aujourd’hui. Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, Phil Jackson est effectivement impliqué dans la recherche du coach qui succédera à Frank Vogel durant l’intersaison. Dès qu’on a entendu la news, on n’a pas pu s’empêcher d’avoir une petite pensée pour LeBron James, qui on le sait n’est pas trop du genre à passer ses vacances avec Jax dans le Montana. Vous vous souvenez de cet épisode fin 2016 quand Philou a prononcé le mot « posse » pour qualifier les amis et partenaires du King (Maverick Carter, Rich Paul, Randy Mims et Cie) ? Pour rappel, l’ancien coach des Lakers avait employé ce terme dans le contexte du départ de LBJ vers Cleveland deux années plus tôt, disant que son ancienne équipe du Heat n’avait plus besoin de se préoccuper du « traitement spécial » que pouvait demander LeBron et son « posse ». BronBron n’avait pas du tout kiffé l’utilisation de ce terme, qui peut posséder une connotation négative voire raciste aux yeux de la communauté afro-américaine. Et on imagine que même six ans plus tard, James n’a pas oublié. C’est une dynamique plutôt intéressante au final car on sait que LeBron a lui aussi l’habitude de peser dans les décisions du management, autant en matière de transfert qu’en matière de choix de coach quand cela s’impose. C’est d’autant plus intéressant quand on sait que la fin de contrat de James se rapproche, lui qui peut devenir agent libre en 2023 s’il refuse son extension de contrat cet été.

Si on laisse de côté deux secondes la relation Phil Jackson – LeBron James, l’implication du Zen Master aka le coach qui a popularisé l’attaque en triangle a de quoi poser question sur d’autres aspects. Va-t-il demander un test de géométrie à l’ensemble des candidats qui passeront par le bureau du boss des opérations basket Rob Pelinka ? Est-ce que des compétences en méditation seront demandées à ceux qui visent le poste ? Peut-être, en tout cas il faut savoir que ce n’est pas la première fois que les Lakers font appel à Jackson dans la recherche d’un nouvel entraîneur. C’était en effet déjà le cas en 2019 quand Frank Vogel a été engagé pour prendre la place de Luke Walton. Aux côtés de Kurt Rambis (membre du front office), Jeanie Buss (proprio) et Pelinka (manager général), Phil Jackson va aujourd’hui tenter de déterminer qui est le mieux placé pour reprendre ce job rempli de pression. Parmi les noms qu’on a pu entendre récemment en lien avec les Lakers, il y a eu celui de Nick Nurse mais Masai Ujiri a clairement fermé la porte à cette option, et celui de Darvin Ham qui va lui rencontrer la franchise californienne pour un entretien. Mark Jackson, Quin Snyder et quelques autres ont également été mentionnés.

Phil Jackson impliqué dans la recherche du nouveau coach des Lakers, on ne sait pas pourquoi mais on sent que ça va déboucher sur quelque chose d’assez épique du côté de Los Angeles. En même temps, c’était le cirque toute la saison dans la Cité des Anges, ça peut bien se prolonger encore un peu.

Source texte : ESPN