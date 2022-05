De retour cette nuit et important dans la victoire contre Miami, Joel Embiid est revenu sur sa blessure survenue contre les Raptors. Si le pivot camerounais ne garde aucune rancœur contre Pascal Siakam, il n’a pas aimé la réaction des fans de Toronto au moment des faits.

On rappelle rapidement l’histoire : on joue le Game 6 entre les Raptors et les Sixers au Canada. Alors que le match est déjà plié depuis un moment (il y a +27 et il reste 4 minutes à jouer), Joel Embiid profite d’un gros dunk pour sortir sa célébration de l’avion et chambrer un peu les fans adverses. On appellera ça un mauvais karma et sur l’action qui suit, le Process va prendre le coude de Pascal Siakam en pleine tête. La réaction du public ne se fait pas attendre et certains supporters ne manquent pas de « célébrer » cette blessure en faisant l’avion comme le joueur de Philly quelques instants plus tôt. Bien sûr, ils ne peuvent pas savoir que le joueur souffre d’une fracture de l’orbite droit mais le fait de se réjouir d’une potentielle blessure ne donne pas une super image des supporters locaux. Joel Embiid n’a en tout cas pas apprécié cette réaction. Des propos rapportés par Kyle Neubeck de The Philly Voice.

« Je ne pense pas que c’était intentionnel [concernant le geste de Siakam, ndlr]. C’est mon gars. C’est malheureux. Je ne pense pas qu’il voulait le faire, mais j’ai été plus irrité par leurs fans. J’ai toujours pensé qu’ils avaient de grands fans, mais cela m’a un peu fait changer d’avis. Que ce soit tout au long de la série avec les chants en F [fuck, ndlr] et tous ces trucs, c’est cool. Ça ne m’atteint jamais de toute façon, mais je pense qu’ils étaient furieux que je fasse la célébration de l’avion. C’est ce qu’il se passe dans quelques stades ces jours-ci. Les fans ont l’impression que c’est normal de dire F*** à quelqu’un. Il y a un tas d’enfants dans le stade. Je ne pense pas que ça devrait être OK, même s’il n’y avait pas d’enfants. Si vous y répondez, c’est presque comme la situation de Draymond (Green), la ligue vous donne une amende. Ça ne me dérange pas, je parle juste pour tout le monde en NBA et comme je l’ai dit, si tu donnes, tu dois aussi être capable de prendre. Je l’ai dit aussi à propos de nos fans. Lorsqu’ils huent et que les joueurs retournent au vestiaire, vous devez aussi être capable de l’accepter. »

Il est vrai qu’entre les histoires de Kyrie Irving, Draymond Green et maintenant Joel Embiid, les beefs entre joueurs et public se multiplient dans ces Playoffs 2022. Ce n’est pas la première fois que le sujet est mis sur la table et on peut éventuellement voir ça comme un (potentiel) appel à Adam Silver et aux instances de la Ligue. Les joueurs sont des professionnels et ils sont aussi payés pour supporter cette pression du public, mais encore faut-il que les fans aient quelques limites également par rapport à ce qui peut ou ne peut pas être fait. On doute fort qu’Adam Silver lève le pied concernant le fait de sortir le majeur comme réponse, et il est difficile de faire quoique ce soit quand 3/4 de la salle agit de la même façon, mais peut-être que certaines consignes peuvent être données pour éviter les débordements de certains fans. Un dossier supplémentaire sur le bureau du patron de la Ligue.

Joel Embiid et les Raptors, c’est décidément pas l’amour fou. Le natif de Yaoundé n’a pas vraiment apprécié la réaction des fans de Toronto au moment de sa blessure et il n’a pas manqué de le faire savoir. Les retrouvailles à la rentrée s’annonce bouillante.

