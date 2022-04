Alors que Philadelphie réussit parfaitement ses débuts en Playoffs, une mauvaise nouvelle vient entacher la bonne humeur locale. Joel Embiid, le pivot star des Sixers, serait effectivement diminué par une blessure au pouce. De quoi l’obliger à rater des matchs ? Normalement non mais c’est un peu relou quand même.

On le sait, Joel Embiid et les blessures, il y a un petit historique. L’an dernier en Playoffs, on se souvient qu’il avait joué malgré une blessure au ménisque. Cette année ? C’est le pouce droit qui siffle. D’après Adrian Wojnarowski et Ramona Shelburne d’ESPN, Jojo serait pas mal gêné par la douleur et un ligament pourrait être touché. Voire même déchiré si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. Pour en savoir plus sur la nature exacte de la blessure, y’a moyen qu’Embiid passe une IRM dans les jours à venir et on surveillera évidemment l’évolution de la situation. Pour info, ce bobo date du Game 3 à Toronto, dans lequel Joel a planté le game-winner avant de se faire soigner dans la foulée. Hier, il s’est entraîné malgré la douleur et que les fans des Sixers se rassurent, il sera bien sur le terrain pour la quatrième manche de ce samedi au Canada. Ce serait le bon plan pour Philadelphie de clôturer la série avec un gros coup de balai histoire de laisser quelques jours de repos à Jojo avant les demi-finales de conférence. En cas de victoire ce soir au pays de Drake, les Sixers pourront attendre tranquillement le Heat ou les Hawks qui a besoin de minimum deux matchs supplémentaires pour assurer sa qualification vers le tour suivant.

Même si Joel Embiid ne devrait pas rater le moindre match (en tout cas pour l’instant), c’est une nouvelle blessure qui touche un joueur majeur dans ces Playoffs NBA 2022. Vous voulez la liste ? Scottie Barnes, Devin Booker, Khris Middleton, Kyle Lowry et donc Embiid, sans oublier évidemment les absences de Luka Doncic (blessé en fin de régulière), Robert Williams III et Ben Simmons. Bref y’a du beau monde à l’infirmerie et évidemment, on n’aime pas trop voir ça, encore plus à ce stade de la compétition. Les Playoffs de l’an passé avaient déjà été fortement impactés par les absences des uns et des autres et cela pourrait être une nouvelle fois le cas cette année, même si les Suns et les Bucks ont réussi à mettre les pendules à l’heure cette nuit avec de grosses victoires en déplacement. Pour en revenir à Joel, on croise les doigts (c’est le cas de le dire) pour que ce bobo ne le perturbe pas trop durant les prochaines échéances, ce serait quand même bien dommage qu’une saison calibre MVP soit gâchée par une blessure au pire moment. Même en cas de ligament déchiré, on n’imagine pas du tout Embiid opter pour l’option opération vu l’enjeu qui entoure cette campagne de Playoffs et les ambitions de Philadelphie, cependant il va clairement devoir serrer les dents. Surtout qu’il risque de croiser la route d’un certain Bam Adebayo au tour suivant…

Une blessure de plus à accrocher au palmarès de Joel Embiid. Pas la plus grave, mais elle ne va clairement pas l’aider dans sa mission d’emmener les Sixers le plus haut possible. Et s’il est vraiment diminué, James Harden, Tyrese Maxey et Tobias Harris devront encore élever leur niveau de jeu pour compenser.

Further testing would give the Sixers and Embiid a clearer picture on a possible ligament injury. https://t.co/XhWgJxc6TS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 22, 2022