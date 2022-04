Alors que les Mavericks ont réussi l’exploit de remporter deux matchs de suite contre Utah sans la présence de Luka Doncic, on continue évidemment de se demander à quel moment ce dernier pourra faire son retour dans la série. Ce soir à Salt Lake City ? Ou plutôt lors du Game 5 voire même après ? Visiblement, y’a moyen que le phénomène slovène rechausse les sneakers dans quelques heures…

Le retour de Luka Doncic pourrait être imminent. Car même si les Mavericks restent discrets et préfèrent ne pas trop s’avancer sur la disponibilité de leur superstar, les bruits de couloir en provenance de Dallas ont de quoi inspirer l’optimisme pour les fans texans. D’après Tim MacMahon d’ESPN, Luka aurait participé à des séances de cinq-contre-cinq ces derniers jours et monterait sérieusement en puissance dans sa rééducation. Dès qu’on entend cinq-contre-cinq, c’est qu’habituellement le retour est proche. Même son de cloche du côté de l’insider Marc Stein, qui se base sur des sources proches de la ligue pour nous indiquer qu’on se dirige vers un retour de Doncic lors de la quatrième manche de la série ce soir chez les Mormons. Autant dire que ça commence à sentir bon, surtout que Jason Kidd se montre également optimiste concernant la participation de Luka au Game 4.

« Optimiste ? On peut dire ça. Quand on regarde ce qu’il a fait jusqu’ici, il va dans la bonne direction. Il écoute le staff médical, il fait tout ce qu’il faut, il n’y a pas eu la moindre rechute. »

Luka Doncic est officiellement considéré comme incertain et il faudra attendre les minutes précédant le Game 4 pour véritablement en savoir plus sur la disponibilité du Slovène. Suite à la grosse victoire du Game 3, on peut logiquement se demander si les Mavericks ne vont pas laisser un peu de temps supplémentaire à Luka avant de le faire revenir. Après tout, Dallas a déjà réussi à reprendre l’avantage du terrain et les Texans reviendront chez eux à 2-2 dans le pire des cas. De plus, quand on voit le scénario de la série, le niveau de folie de Jalen Brunson (et aussi Spencer Dinwiddie) actuellement et la défense claquée du Jazz, les Mavs pourraient très bien prendre un deuxième match à Salt Lake City. Laisser Doncic sur la touche lors du Game 4 lui permettrait d’avoir deux jours de repos en plus avant la cinquième rencontre à la maison lundi. Pas rien. Cependant, si l’on en croit les propos de Kidd à ESPN, les Mavericks ne semblent pas trop être dans ce mood-là. Si Luka est vraiment en capacité de jouer, il va jouer. Si c’est encore un peu court, il ne jouera pas. Il n’y a pas vraiment de calcul à faire selon les victoires et les défaites. Le plus important, ça reste quand même l’état de santé de Doncic, qui veut évidemment éviter tout retour prématuré pouvant potentiellement risquer une nouvelle blessure. Car s’il y a rechute, c’est un séjour prolongé à l’infirmerie qui attendra le Slovène.

Jouera ? Jouera pas ? Le suspense reste entier à quelques heures du début du Game 4 à Utah. Mais il ne fait aucun doute qu’on se rapproche sérieusement du retour de Luka Doncic dans ces Playoffs, et ça fait du bien d’entendre ça alors que les bobos s’enchaînent à travers la NBA depuis une semaine.

Source texte : ESPN / Marc Stein