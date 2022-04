En route vers le sweep après avoir remporté leurs trois premiers matchs contre les Raptors, les Sixers ne sont toujours pas qualifiés pour le deuxième tour. Une défaite à Toronto et une autre à Philadelphie plus tard, les hommes de Doc Rivers ne mènent plus que 3-2 avant un Game 6 chaud bouillant dans le froid canadien. Question très sérieuse : est-ce qu’on ne serait pas en train de vivre un choke all-time ?

144 équipes ont essayé. 144 ont échoué. Dans la longue histoire des Playoffs NBA, on n’a jamais eu droit à un comeback après un 3-0. Trois équipes seulement ont réussi à forcer un Game 7, mais sans réussir à aller au bout de l’exploit. Est-ce que les Raptors peuvent réaliser quelque chose d’all-time dans les jours à venir ? Seul l’avenir nous le dira mais une chose est sûre : il y a l’adversaire idéal en face. Parce que s’il y a bien une équipe qui semble pouvoir s’écrouler pendant quatre matchs de suite en Playoffs, c’est une équipe dirigée par Doc Rivers et avec James Harden dans le rôle de chef d’orchestre. Le premier possède plusieurs casseroles à son actif avec pas moins de trois séries perdues après avoir mené 3-1, record NBA pour un coach s’il vous plaît. Le second ? Très grand attaquant certes mais réputé pour perdre ses pouvoirs offensifs dans les matchs les plus importants du printemps. Déjà que ces pouvoirs ne fonctionnent plus correctement depuis quelques mois, ça s’empire de jour en jour avec une nouvelle prestation sans saveur dans le Game 5 de cette nuit (15 points, 7 passes, 5 turnovers à 4/11 au tir). Avec en plus un Joel Embiid gêné par une blessure au pouce, le momentum a désormais basculé du côté d’une bande de Dinos absolument sans complexe, qui se fera un plaisir de renforcer les doutes qui planent aujourd’hui sur Philly avec une victoire au Game 6 jeudi. Quelque part, les planètes semblent alignées pour qu’on assiste tout simplement au plus grand choke de l’histoire de la NBA.

"I'm coming for the sweep too!"@JoelEmbiid letting @Drake hear it after hitting the game-winner in Toronto 😂 pic.twitter.com/pXXb00Xwrl — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 21, 2022

Non Jojo, ça ne parle plus de sweep aujourd’hui, à moins que tu parlais d’un sweep inversé permettant aux Raptors de remporter la série 4-3 après avoir été menés 3-0. Si ça arrive, ce ne seront plus des larmes qui couleront sur les joues d’Embiid comme après le shoot de Kawhi, mais un torrent de pleurs que les détracteurs de Philly utiliseront avec le plus grand plaisir pour créer des memes qui traverseront les générations. Parce que oui, si ça arrive vraiment, on en entendra parler pendant très très longtemps à moins que la Terre explose avant sous l’impulsion du séisme provoqué par un tel fail. En fait, c’est presque trop gros pour que ça se concrétise dans la ville réelle. Avant la série, on imaginait à peine les conséquences d’une défaite potentielle au premier tour pour les Sixers. Mais une défaite après avoir mené… 3-0 ? C’est typiquement le genre de scénario que les producteurs de film jetteraient direct à la poubelle tellement c’est too much. Sauf qu’il est aujourd’hui bien d’actualité. Dans trois jours, les Sixers retourneront au Canada (sans Matisse Thybulle on le rappelle) pour tenter d’éviter un Game 7 de la peur à la maison. Peuvent-ils faire le boulot comme lors des trois premiers matchs et ainsi mettre fin à la folle remontée de Toronto ? Ou au contraire les Dinos vont-ils continuer à prendre un malin plaisir à contrecarrer les « plans » de Doc Rivers ? Réponse dans quelques jours mais nous, on sait déjà quel scénario on préfère.

Les Raptors sont encore en vie, les Sixers commencent sérieusement à transpirer. On est potentiellement devant un choke historique et comme par hasard on retrouve Doc Rivers et James Harden dans l’équation. Pourquoi est-ce qu’on n’est pas surpris ?