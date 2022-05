Diminué par une blessure au dos et en difficulté sur ce début de série contre les Warriors, Desmond Bane ne perd pas une miette de confiance en lui. L’arrière des Grizzlies a établi une hiérarchie des meilleurs snipers du moment et, spoiler, il se place plutôt haut.

7 points en 32 minutes, 29% au tir et 22% de loin. En voyant la ligne de stats de Desmond Bane sur le début de la série contre les Warriors, on pourrait se dire que le lieutenant de Ja Morant est plutôt culotté de se voir comme un des meilleurs shooteurs de la Ligue. Pourtant, et en oubliant ses deux derniers matchs, on se dit que l’Ourson a quelques arguments en sa faveur. Il y a tout d’abord ses pourcentages : avec plus de 43% de loin lors de sa saison rookie (pour 4 tentatives par match), Bane avait prouvé qu’il n’était pas le genre de joueur que tu voulais voir wild open. Bis repetita cette saison avec toujours plus de 43% derrière l’arc mais cette fois avec près de 7 tentatives par match et surtout en tant que titulaire. Si on compare par rapport aux autres spécialistes de NBA, Desmond ne baisse pas les yeux devant grand monde. Il a le deuxième meilleur pourcentage de la Ligue derrière Luke Kennard et il se classe 10ème au nombre total de tirs inscrits depuis le parking de Carrefour cette saison. Pour finir, il a également écrit son nom dans les bouquins d’histoire de sa franchise en établissant un nouveau record de saison à Memphis. Bref, pas mal d’accomplissements qui ont de quoi rendre fier et l’acolyte de Ja estime que c’est suffisant pour s’assurer une place au chaud parmi l’élite des snipers en 2022. Interrogé par Sports Illustrated il y a quelques jours, le joueur de Memphis estimait que seul Stephen Curry était meilleur que lui à 3-points au sein de la Ligue.

« À part lui, il va falloir me le prouver. Steph mérite les éloges et Klay Thompson aussi, même s’il revient juste de blessure. Je veux qu’on me regarde et qu’on parle de moi dans la même conversation que ces gars-là. … C’est ce que je cherche à faire. »

On ne peut qu’apprécier la confiance du joueur mais il va falloir faire mieux contre Golden State pour se montrer à la hauteur de sa prise de parole, surtout quand on sait qu’il veut être comparé aux Splash Brothers. Il est bien loin de son niveau pour le moment mais tout n’est pas de son fait puisqu’il doit toujours composer avec des douleurs au dos qui le gênent depuis le début de la série. A-t-il pu profiter des quelques jours de repos pour récupérer (le Game 2 avait lieu mardi soir) ou va-t-il serrer les dents jusqu’au bout ? Toujours est-il qu’il n’est pas présent sur l’injury report et son apport sera important pour aider à Memphis à reprendre l’avantage du terrain. Malgré ses grosses difficultés du moment, il reste pour l’instant le joueur qui a inscrit le plus de tirs primés sur cette postseason (29). Hasard ou coïncidence, deux de ses dauphins s’appellent Stephen Curry et Klay Thompson (27 chacun). De quoi lui donner une motivation supplémentaire pour la suite de la compétition.

Desmond Bane a toujours une bonne dose de confiance et il se voit comme l’un des meilleurs shooteurs de NBA. Se comparer aux Splash Brothers, c’est sacrément ambitieux et il va falloir sortir les actes derrière. Les ficelles n’ont qu’à bien se tenir.

Source texte : Sports Illustrated