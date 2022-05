NBA Top 10 du jour : Joel Embiid est revenu, il a vu, et il a vaincu

Vous l’attendez tous les matins avec le café : le fameux Top des actions de la nuit. Et suite aux matchs de ce vendredi, la NBA a réussi à sortir dix big plays sur les deux petits matchs qui ont été joués. La preuve qu’il y avait du spectacle sur les parquets, avec notamment un mec masqué…

Spencer Dinwiddie en protecteur de cercle ? Oui monsieur.

Incroyable, James Harden a réussi à passer son défenseur en un-contre-un pour servir Matisse Thybulle.

Max Strus qui arrive à suivre Tyrese Maxey pour lâcher un chasedown block, elle était vraiment drôle cette soirée.

Puisqu’on reste dans les actions WTF, que pensez-vous d’un dunk de Maxi Kleber dans le trafic ?

Victor Oladipo a été beaucoup moins en vue que lors du Game 2 à Miami, mais ça ne l’a pas empêché de lâcher un joli eurostep.

Luka Doncic a fait danser Deandre Ayton. Stop it Luka !

Joel Embiid is back. Et il a fait passer le message à Bam Adebayo.

Chris Paul a peut-être perdu sept ballons cette nuit, mais il n’a pas oublié comment mettre un fadeaway à mi-distance.

Tyler Herro en transition, c’est du très sérieux. Lui aussi peut lâcher des tomars hein !

Qui d’autre que Joel Embiid pour prendre le premier spot ? Personne. On vous laisse découvrir.

C’est tout pour le Top 10 du jour, et on se demande toujours où est passé le sauvetage de Tyrese Maxey. Allez, pas grave, on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle compilation sympathique, surtout qu’un certain Ja Morant sera sur les parquets cette nuit.