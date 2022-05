Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Sixers et Mavericks reviennent à 2-1, alors on a envie de dire Vivement dimanche !

Dos au mur après deux défaites en déplacement, Sixers et Mavericks possédaient la même mission ce vendredi soir : prendre le Game 3 pour continuer à espérer, et par la même occasion relancer l’intérêt de deux séries pouvant potentiellement se terminer par un sweep. Mission accomplie, on peut ranger les balais !

# Les résultats de la nuit

Sixers – Heat : 99-79

Mavericks – Suns : 103-94

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

PJ Tucker a mis la sauce à ses coéquipiers lors du dernier arrêt de jeu. pic.twitter.com/N13nuWHslN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2022

Le sauvetage MAGNIFIQUE de Tyrese Maxey !pic.twitter.com/YjA5W06RUc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2022

Luka Doncic a pris sa 4eme faute et je… crois qu’il a insinué, en sortant, que les arbitres étaient achetés.pic.twitter.com/9ZQGU7AR7C — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le bracket des Playoffs

# Le programme de ce soir