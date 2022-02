Au milieu des spéculations, LeBron James met les choses au point : « Je me vois avec le maillot des Lakers aussi longtemps que je peux jouer »

Depuis la NBA Trade Deadline et les déclarations de LeBron James au All-Star Weekend, pas mal de bruits de couloir soulignaient les tensions grandissantes entre le camp du King et le management des Lakers. À tel point que l’agent de LeBron – Rich Paul – a estimé nécessaire de rencontrer le président Rob Pelinka et la proprio Jeanie Buss.

« Je ne ferme pas la porte à un retour à Cleveland », « Je jouerai ma dernière saison NBA avec mon fils ». Deux phrases ont suffi pour lancer les spéculations en plein All-Star Game sur l’avenir de LeBron James aux Lakers. Mais si ces deux phrases ont tant résonné, c’est non seulement parce qu’elles ont été prononcées sur la grande scène du match des étoiles, mais surtout parce qu’elles se sont inscrites dans un contexte déjà tendu. Au moment de la trade deadline, qui a eu lieu une semaine avant le All-Star Break de Cleveland, les Lakers avaient décidé de ne pas bouger malgré une première partie de saison chaotique (bilan de 27 victoires pour 31 défaites, neuvième place à l’Ouest) et bien loin des ambitions affichées en octobre. Forcément, le camp LeBron voulait voir la franchise californienne tenter un truc pour essayer de redresser la barre au plus vite, ce que Rob Pelinka n’a finalement pas fait. Autant d’éléments qui ont alimenté les rumeurs de tensions au sein de la Lakers Nation et qui ont fini par provoquer une rencontre entre l’agent du King et les hauts dirigeants de Los Angeles. Pelinka, Rich Paul et Jeanie Buss se sont ainsi assis autour d’une table en début de semaine pour mettre les choses à plat si l’on en croit ESPN et The Athletic. Ce qu’il faut retenir ? LeBron James ne prévoit pas de quitter les Lakers à l’avenir.

« Je ne pense pas que communiquer indirectement soit le meilleur moyen pour faire du business. Nous ne sommes pas comme ça. LeBron n’est pas comme ça. Nous avons un super partenariat avec les Lakers. Le groupe Klutch Sports et les Lakers n’ont aucun problème. Rich Paul et Rob Pelinka n’ont aucun problème. LeBron James et Rob Pelinka n’ont aucun problème. Et Jeanie Buss, LeBron et Rich Paul n’ont aucun problème. C’est très simple. Très simple. » – Rich Paul

La communication indirecte dont parle Rich Paul, c’est pourtant un des leviers qui est souvent utilisé par le camp LeBron – via des déclarations publiques et des posts sur les réseaux sociaux – pour faire passer certains messages et obtenir ce qu’ils veulent. Alors vous en faites ce que vous voulez de cette décla, et on comprend tout à fait si vous avez des doutes par rapport à ces propos prononcés par l’agent du King. Cependant, ils vont dans le même sens que la dernière sortie de Shams Charania, insider numéro un pour The Athletic, qui annonçait il y a quelques jours qu’il voyait mal un scénario dans lequel James quitte Los Angeles prochainement. On rappelle que Shams est représenté par un partenaire du groupe Klutch Sports (United Talent Agency, dirigé notamment par Rich Paul), et qu’il possède des contacts avancés avec Paul sur ce genre de dossiers.

"I personally don't see a scenario where LeBron James is bolting from the Lakers to the Cavs.. from everything I've been told his plan is to be a Laker for the foreseeable future" ~@ShamsCharania#PMSLive pic.twitter.com/rIMYixubOv — 🅿️at McAfee (@PatMcAfeeShow) February 23, 2022

Enfin, tout ça vient également d’être confirmé par les propos de LeBron lui-même après la défaite des Lakers dans le derby de L.A. cette nuit face aux Clippers. Morceaux choisis (via ESPN).

« Je me vois dans cette franchise. Je suis là, je suis là. Je me vois avec le maillot pourpre et or aussi longtemps que je peux jouer. J’ai aussi un objectif, si c’est possible – et je ne sais même pas si c’est possible – qui est de jouer avec mon fils. J’adorerais faire ça. Ce n’est pas quelque chose que n’importe quel homme voudrait faire dans sa vie ? C’est la chose la plus cool qui pourrait arriver. Cela ne veut pas dire que je ne souhaite pas être avec cette franchise. »

Selon le King, ses propos du week-end dernier ont été largement déformés et ne méritaient pas le niveau d’attention qu’ils ont pu recevoir. « Je n’ai jamais dit que je me voyais rejouer avec les Cavaliers, j’ai dit que c’était possible que je signe un contrat d’un jour pour prendre ma retraite en tant que joueur des Cavs » a notamment indiqué LeBron, qui a plutôt tenu à réaffirmer sa confiance envers le management des Lakers en ajoutant qu’il ne tirait aucune ficelle en coulisses.

« Ils l’ont fait, ils m’ont déjà montré cela [le fait de lui donner une opportunité de gagner le titre, ndlr.]. Depuis que je suis là, le front office avec Jeanie Buss, Linda Rambis, Kurt Rambis, tout le monde m’a accueilli – moi ainsi que ma famille – les bras ouverts et m’a donné une opportunité pour jouer dans une franchise historique. J’essaye de leur donner en retour à travers mon jeu, inspirer les jeunes et inspirer ceux qui veulent suivre les Lakers en les remettant au niveau auquel ils ont l’habitude d’évoluer. Cela a toujours été mon objectif. »

Son fils, Cleveland, les Lakers… on commence à s’y perdre à force. En tout cas, le dernier message qu’a voulu faire passer le camp LeBron est assez clair : il a la tête à Los Angeles et nulle part ailleurs. On le sait, non seulement James évolue dans l’une des franchises les plus mythiques de la NBA, mais la Cité des Anges représente également l’endroit idéal pour lui permettre de développer l’ensemble de ces opérations business. Et en plus, contrairement à Cleveland, il y a le soleil toute l’année à L.A.. Cela en fait des raisons pour terminer sa carrière en Californie, mais seront-elles suffisantes si jamais si les dirigeants des Lakers n’arrivent pas à entourer James comme il faut pour l’aider à gagner un cinquième titre NBA ? Première réponse potentielle en 2023, quand LBJ sera agent libre, et ce un an avant l’arrivée possible de Bronny dans la Grande Ligue…

Le camp de LeBron James a souhaité réaffirmer son attachement envers la franchise des Lakers. Mais y’a-t-il une vraie volonté de rester à L.A. ou sommes-nous plutôt devant une nouvelle opération de communication ? L’avenir répondra tôt ou tard à cette question.

