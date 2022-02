Victor Oladipo pourrait revenir lors de la deuxième semaine de mars : ça se précise, et souvent c’est bon signe

Premier de la Conférence Est et sur une série de sept victoires en huit matchs, le Heat est plutôt sur une bonne dynamique actuellement. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on apprend également que Victor Oladipo devrait bientôt revenir.

Parce que oui, faudrait pas l’oublier ce bon vieux Dipo. Certes il n’a pas joué le moindre match NBA depuis le 8 avril 2021 et ne totalise que quatre apparitions sous le maillot du Heat depuis son arrivée en Floride en mars l’année dernière, mais on parle quand même d’un ancien All-Star qui a réussi à terminer une campagne dans l’une des trois All-NBA Teams de la saison ainsi que dans la All-Defensive First Team. Pas rien. Alors même si on ne l’attend évidemment plus à ce niveau après les nombreuses galères qu’il a connues depuis sa terrible blessure au genou en janvier 2019, on reste impatients à l’idée de le revoir. Et justement, on ne devrait plus attendre très longtemps si l’on en croit les dernières news rapportées par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Selon l’insider préféré de ton insider préféré, l’arrière de 29 ans pourrait revenir dans les deux semaines à venir. Preuve qu’on se rapproche d’un retour, Oladipo a accompagné l’équipe floridienne pour son déplacement à New York vendredi et d’après le Woj, il pourrait refouler les parquets lors de la deuxième semaine du mois de mars. Cela nous amène à la date du lundi 7, date à laquelle le Heat recevra les… Houston Rockets, l’ancienne équipe de Victor. Tiens tiens tiens. D’ici là, Vic va continuer à monter en puissance pendant que Miami affronte du lourd (San Antonio en apéro, mais ensuite y’a Chicago, Milwaukee, Brooklyn et Philadelphie au menu…), lui qui on le rappelle se remet d’une (deuxième) opération du tendon quadricipital effectuée en mai dernier. Et s’il n’est pas encore tout à fait prêt pour ce match face aux Fusées, il reviendra peut-être contre Phoenix (9 mars), Cleveland (11 mars) ou Minnesota (12 mars).

Sources: Miami Heat’s Victor Oladipo could make season debut by second week of March – via @ESPN App https://t.co/XkNPhCIolC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 25, 2022

Difficile de dire aujourd’hui quelle version de Victor Oladipo le Heat va récupérer pour la fin de saison. On va éviter d’avoir des attentes trop élevées concernant le garçon car il revient de loin. Et puis il galérait déjà à retrouver son meilleur niveau – que ce soit à Indiana ou Houston – avant son opération du mois de mai. Mais même si la Conférence Est est très compétitive et que son calendrier sera bien chargé sur le mois de mars, le Heat n’a pas besoin d’un Vic calibre All-Star pour faire partie des contenders au titre NBA. Avec un bilan de 39 victoires pour 21 défaites, Miami est aujourd’hui premier de la Conférence Est et on peut compter sur les hommes d’Erik Spoelstra pour être un adversaire très relou à jouer en Playoffs, Oladipo ou non. Cela ne veut pas dire pour autant que le retour de Victor est anecdotique, car il pourrait représenter un vrai plus en sortie de banc s’il retrouve une partie de son explosivité et s’il possède encore quelques restes du two-way All-Star qu’il était avant ses gros bobos. En tout cas, ce qui est certain, c’est que l’ancien joueur des Pacers voudra prouver qu’il n’est pas encore cramé, lui qui évolue aujourd’hui sur un deal d’un an au salaire minimum.

Victor Oladipo bientôt de retour, c’est la bonne nouvelle de week-end en NBA. Reste à voir ce qu’il peut encore proposer sur un parquet NBA après une si longue absence. Pour le Heat, n’importe quelle contribution sera considérée comme un bonus et si jamais Vic revient bien, jouer Miami deviendra vraiment tendu…

