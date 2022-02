Le nouveau maillot de James Harden aux Sixers se vend comme des petits pains : et vu comme c’est parti, c’est peut-être que le début

L’ère James Harden à Philadelphie a officiellement commencé hier soir, avec le premier match du Barbu sous ses nouvelles couleurs. Mais ça fait déjà plusieurs jours que les fans du joueur et des Sixers se préparent à cette dernière. La preuve, le nouveau maillot de Ramesse explose les ventes.

C’est le Philadelphia Business Journal qui a balancé cette info en se basant sur les ventes du site Fanatics, partenaire officiel de la NBA et du NBA Store : depuis la NBA Trade Deadline, le maillot de James Harden a pris la place de numéro un (tiens, comme le numéro de maillot du Barbu à Philly…) alors qu’il n’était même pas dans le Top 15 durant la première partie de saison, quand Ramesse connaissait des hauts et des bas avec Brooklyn. Conséquence directe, les Sixers ont également fait un énorme bond au classement des ventes de produits dérivés par franchise, Philadelphie passant de la huitième place à la mi-saison à la première aujourd’hui. Wow ! Alors oui, en soi, ce n’est pas très surprenant car on sait que le transfert d’une superstar comme Harden peut booster les ventes, encore plus quand il rejoint un gros marché comme celui de Philly en plein milieu d’une saison. De nombreux fans des Sixers – forcément excités par la venue de l’arrière après l’interminable saga Ben Simmons – se sont logiquement jetés sur le nouveau jersey du Barbu et pourront l’enfiler pour les grands débuts de ce dernier au Wells Fargo Center le 2 mars prochain. Et puis même d’une manière générale, quand un joueur du calibre d’Harden change d’équipe ou de numéro, y’a évidemment toute une fanbase qui veut la dernière version du maillot. C’est quasiment automatique, peu importe les critiques entourant la star en question et la manière avec laquelle il a quitté son ancienne franchise. Exemple ultime, quand LeBron James est devenu l’un des athlètes les plus détestés aux States suite à The Decision il y a douze ans, son maillot faisait toujours partie de ceux qui se vendaient le plus, le King terminant même en tête des ventes à la fin de la saison régulière 2010-11.

Tout ça pour dire qu’on est actuellement en plein dans une lune de miel du côté de Philadelphie. C’est encore plus le cas depuis la nuit dernière et la toute première apparition de James Harden sous ses nouvelles couleurs. Elle était attendue, on n’a clairement pas été déçus. Victoire 133-102 pour les Sixers sur le parquet des Wolves, 27 points – 8 rebonds – 12 caviars pour la Barbe, 34 points – 10 rebonds pour Embiid, bref les fans de Philly pouvaient difficilement demander mieux.

« J’essaye de ne pas m’emballer, mais c’était un bon début. James est un génie du basket. Cela faisait longtemps qu’il voulait jouer avec Joel. Je pense qu’il a toujours vu Joel comme le coéquipier idéal pour lui. » – Le président des Sixers Daryl Morey, après la victoire de Philly face aux Wolves (via ESPN)

Un maillot qui se vend, des débuts très réussis, des sourires partout, et des ambitions plus hautes que jamais. Après des mois de spéculation et de tension autour du dossier Ben Simmons, tous les voyants semblent au vert aujourd’hui du côté de la ville de l’amour fraternel.

Mais on le sait, la lune de miel, c’est toujours temporaire. Ce qui sera surtout intéressant de voir au fur et à mesure des jours et des semaines, c’est la manière avec laquelle cette équipe de Philadelphie répondra aux différentes épreuves qui se trouveront sur sa route. Car une chose est sûre, il y en aura.

Source texte : Philadelphia Business Journal, Fanatics, ESPN