Point blessures : Rajon Rondo et Derrick Rose absents deux semaines, ça grince chez les anciens

Après la trêve du All-Star Break, la saison régulière NBA a officiellement repris mais on en connaît certains qui vont devoir prendre leur mal en patience. Selon les dernières news, les deux meneurs vétérans Rajon Rondo et Derrick Rose vont passer les deux prochaines semaines sur le bas-côté.

Blessure à l’orteil pour Rajon Rondo

Décidément, l’infirmerie se remplit du côté de Cleveland. Après Caris LeVert et Darius Garland (en plus de Collin Sexton bien évidemment), c’est donc Rajon Rondo qui a bobo. Où ça exactement ? Au gros orteil du pied droit. Résultat, si l’on en croit Chris Haynes de Yahoo Sports, RR sera absent pendant deux bonnes semaines. Forcément, ça tombe mal puisque Rondo avait pris la place de Garland dans le rôle de meneur titulaire. Et le plus rageant dans tout ça, c’est que Rajon (rageant/Rajon, vous l’avez ?) reste sur plusieurs perfs solides depuis le début du mois de février : 15 points – 5 rebonds – 12 caviars contre les Pacers il y a trois semaines, 17 points – 7 rebonds – 6 passes à nouveau face à Indiana cinq jours plus tard, et 12 points – 9 assists contre Detroit pour sa première titularisation de la saison avant-hier. Pas mal pour un mec de 36 balais qui semblait parfois en pré-retraite ces derniers mois. Suite à cette nouvelle absence, les Cavaliers ont décidé de signer pour dix jours Tim Frazier (selon The Athletic), qui va tenter d’apporter un coup de pouce aux Cavs en attendant que l’infirmerie se vide. Cleveland comptera aussi sur le guard Brandon Goodwin, auteur de quelques perfs intéressantes ces dernières semaines.

Cleveland Cavaliers say Rajon Rondo will be sidelined for approximately two weeks with a toe strain. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 25, 2022

Derrick Rose pas encore prêt à rejouer

Du côté de Derrick Rose, cela fait depuis le 18 décembre qu’il attend pour fouler à nouveau les parquets. Et il devra attendre encore un peu, entre une et deux semaines supplémentaires si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’insider nous indique effectivement que Derrick a dû repasser sur la table d’opération pour soigner une infection située au même endroit où il s’était fait opérer en décembre. Pour rappel, Rose était passé sur le billard juste avant Noël à cause d’une blessure à la cheville droite. On a donc dépassé les deux mois d’arrêt et les Knicks ont bien souffert sans lui (bilan de 12 victoires – 19 défaites). En plus de l’absence prolongée de Derrick et de la mise à l’écart de Kemba Walker, New York a également vu Quentin Grimes être victime d’une subluxation rotulienne la nuit dernière contre Miami (selon ESPN). Aucune précision n’a été donnée concernant le jeunot de 21 ans mais il pourrait aussi rater des matchs. Avec toutes ces absences, on a vu Alec Burks reprendre place dans le cinq de Tom Thibodeau au cours de la première rencontre post All-Star Break face au Heat.

Knicks guard Derrick Rose's minor procedure on his right ankle today addressed a skin infection in the area of his December surgery and there's optimism that Rose can return to the lineup in one-to-two weeks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 26, 2022

Il faudra attendre deux semaines pour revoir Rajon Rondo et Derrick Rose sur les parquets, peut-être un peu moins dans le cas de second. Cela ne changera pas la face de la NBA mais ça ne fait pas les affaires des Cavaliers et des Knicks.

